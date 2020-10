Schwerpuntk: Der Mord an Samuel Paty

===========

"Wie ist es denn in den, was darf da denn gezeigt und diskutiert werden", fragt die Grünen-Mitbegründerinim, die sich wundert, wie schnell die Enthauptungin Deutschalnd abgehakt wird: "Die Bundes-GEW hat - nach Aufforderung - eine kleine Solidaritätserklärung auf ihrer Website veröffentlicht, aber kein eindrückliches Foto, das nur zu Demos gegen Rassismus. Auch die sich soschweigt bis jetzt anscheinend."Anthony Cortes und Célia Cuordifede haben fürmit einigendes Fachs "histoire et géographie" gesprochen, die auch für politische Themen zuständig sind. Immer mal wieder steht auch dasauf dem Lehrplan, und manche Lehrer trauen sich noch, dieses Thema mit denzu illustrieren. Durchgehend berichten die Lehrer von einem kaum zu bewältigenden Kampf gegen einen Schwall von Vorurteilen. Der Französischlehrer Jean-Baptiste Jorda sagt: "Ihr großes Argument ist der, den sie erläutern, in dem sie Dinge vergleichen, die sich nicht vergleichen lassen. Sie sagen, sie verstehen nicht, warum dieerlaubt sein soll, während es nicht erlaubt sei,zu zweifeln... Für viele istdas Symbol für eine Verfolgung der Muslime und für das, was sie 'Islamophobie' nennen...ist für sie die extreme Rechte. Um gegen Charlie zu kämpfen sind alle Mittel recht.""Als Muslim verachte ich diedes Propheten Mohammed. Gleichzeitig verurteile ich dendes Lehrers aufs Schärfste. Das ist kein Widerspruch, sondern meine Grundüberzeugung als Muslim", schreibt der Blogger Said Rezek in derund erläutert: "hat mit den Zeichnungen aus Sicht vieler Muslime dieMohammed mit Füßen getreten. Eine Beleidigung Mohammeds können Muslime auch selbst als beleidigend empfinden. Im schlimmsten Fall werden aus falsch verstandener Religiosität Terroranschläge begangen. Muslime verurteilen den Terroranschlag. Sosehr die Mohammed-Karikaturen auch meine religiösen Gefühle verletzen: Das ist nicht mein Islam, in dessen Namen dieses abscheuliche Verbrechen begangen wurde."Die Ex-Muslimin schreibt bei: "Es wird oft davon gesprochen, dass islamistische Kräfte in Europa versuchen,. Ein Ziel haben sie einstweilen schon erreicht: Lehrerinnen und Lehrer werden ihr Leben nicht in Gefahr bringen wollen und werden es wahrscheinlich vermeiden, im Unterrichtüber Redefreiheit und Kritik am Islam fallen zu lassen. Genau das ist ein Ziel der islamistischen Bewegung."Inzwischen werden in Frankreichdes Mordes bekannt, über die Eric Pelletier und Audrey Goutard bei berichten . Ein Vater hatte Paty angezeigt, weil er angeblich pornografische Mohammed-Bilder gezeigt hatte. Die Polizei lud Paty vor und befragte ihn auch "zu dem Gerücht, er habe muslimische Schüler aufgefordert, sich zu melden und. Der Lehrer wendet sich entschieden gegen diese Version der Ereignisse und lehnt jede Stigmatisierung ab. 'Ich hatte meinen Schülern vorgeschlagen, ein paar Sekunden wegzuschauen, wenn sie aus dem einen oder anderen Grund schockiert waren', sagt er. Zu keinem Zeitpunkt habe ich den Studenten gesagt: Muslime,, denn ihr werdet schockiert sein. Und ich habe die Studenten nicht gefragt, welche von ihnen Muslime sind'."Derhat sich inmitten der Coronakrise mit all ihren Notverfügungen daran erinnert, dass er es ist, der eigentlich. Und jetzt soll mehr über die Entscheidungen der Exekutive diskutiert werden. In dermahnen die Rechtsprofessorenund: "Eine Bestandsaufnahme der institutionellen Lage sollteoperieren. Institutionen folgen ihren Logiken, und man vergibt sich als Bürger dieses Landes nichts, wenn man allen Beteiligtenunterstellt, ja bei vielen gerade im Staatsdienst ein herausragendes, hochkompetentes Engagement anerkennt. Man darf als Bürger dafür sogar dankbar sein, auch wenn dies nichts daran ändert, dass die im Moment herrschende Aufgabenverteilung einen kritischen Blick verdient."