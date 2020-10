*, herzlichen Glückwunsch zu Deinem Anteil am Friedensnobelpreis!Bisher ist dir und allen anderen Bauern der Welt wohl noch nicht für Euren Beitrag zum Weltfrieden gedankt worden. Das möchte ich hiermit gerne nachholen.Denn wer sät und erntet das Getreide, dessen Mehl vom jetzt ausgezeichneten der UN in den Hungergebieten der Welt verteilt wird - in jenenmit der blauen Aufschrift der UN-Organisation? Wer legt Mais, Bohnen und Erdnüsse, setzt Reis- und Rohrzuckerpflanzen, wer baut die Ölpflanzen an - Raps, Sonnenblumen, Lein und Kokospalmen? Und wer melkt die Kühe, deren Milchin alle Welt verschickt wichtige Zutat ist für Energiekekse und Vitaminstreusel auf Getreidebrei für hungernde Kinder?Natürlich spricht die Welthungerhilfe am liebsten nur von den Kleinbauern inund Regionen, denen sie hilft, sich und ihre Familien zu ernähren. Es gibt viele WFP-Programme dafür - nachhaltigkeitszertifiziert und mit aufwendiger Kontrolle von Lieferketten und Fairness. Auch diesen Bauern - die meisten von ihnen sind! - gratuliere ich aufs Schärfste. Sich selbst und die eigenen Kinder ernähren, sie zur Schule schicken und nicht aufs Feld mitnehmen müssen - das sind großartige Fortschritte. Auch in Europa werden Bauernkinder erst seit gut hundert Jahren nicht mehr nur zurund als Altersversorgung ihrer Eltern geboren. Und friedensfördernd ist es allemal, wenn aus satten Dorfkindern nicht Kindersoldaten werden, sondern Ärztinnen und Ingenieure.Aber bei schweren Fällen von jahrelanger Dürre und ebenso jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen, bei Erdbeben und Überschwemmungen, wenn die Landbevölkerung selbst hungert und auf den städtischen Märkten keine Lebensmittel mehr ankommen, werden die erwähnten großen weißen Säcke eingeflogen. Sie werden auf Lastwagen geladen, ins Landesinnere transportiert und bis sie die Bedürftigen erreicht haben, sind nicht selten große Anteile in den Mägen rebellierender oder vom Staat nicht mehr bezahlter Soldaten und ihrer Familien gelandet. Und jeder weiß, dassoft gar nichts dort ankäme, wo es am dringendsten gebraucht wird.Noch einmal: Auf welchen Feldern wird das Getreide und werden die Ölfrüchte angebaut, deren Mehle und Öle in Säcken und Kanistern in Flüchtlingslager, zu Notunterkünften und in die Dörfer hungernder Einwohner transportiert werden?Sind es Produkte us-amerikanischer, brasilianischer oder russischer Großfarmer oder Agrarunternehmen, deren Weizen- und Sojabohnenfelder, deren Erdnuss- und Palmölplantagen ingemessen werden? Oder sind es die Überschüsse, die den Bauern in Europa und anderswo teuer abgekauft und dann billig auf den Weltmarkt gebracht werden? (Und es soll nicht vergessen werden: So oder so stecken in ihnen die Arbeit und Mühe von bäuerlichen Familien oder Landarbeitern, die sich um Saat und Pflege, Be- und Entwässerung, Ernte und Lagerhaltung gekümmert haben!)Ich habe einen ganzen Morgen im Internet mit der Suche nach diesen Lebensmitteln verbracht - undgefunden.Aber in einer Nebenbemerkung habe ich gelesen, dass das WFP auf dem Weltmarkteinkauft. Das ist verständlich - eben damit so viele Mägen wie möglich gefüllt werden können.Könnten vielleicht trotzdem einmal ein paar investigative ReporterInnen einschlägiger Medien recherchieren, was es mit diesen billigen Lebensmitteln auf sich hat?strömen sie auf welche Märkte und dann über die Ladeluken der WFP-Flugzeuge in welche Länder? Welche Landwirte beteiligt die Welthungerhilfe am Geschäft des Friedens - und welche schließt sie aus?Wer die Welternährungs-Lebensmittel produziert, hat sozusagen gute Lebensmittel produziert. Obangebaut, wird keiner fragen. Und vermutlich fiele auch keinem ein, vonzu reden, die die Milch gaben fürs Milchpulver zur Ernährung fast verhungerter Kinder.Wenn ich es recht bedenke ist es eigentlich ein sehr interessanter Friedensnobelpreis, der da vor ein paar Tagen so ohne Sang und Klang über die mediale Bühne huschte. Denn er könnte viele Fragen aufwerfen und spannende Antworten liefern.Mein Glückwunsch an alle Bauern und Bäuerinnen in allen Ländern! Steckt Euch die Medaille an und fragt gelegentlich Euch und andere, ob eigentlich auch Ihr ein bisschen mitgemeint gewesen seid beim Friedensnobelpreis 2020.*Waldemar wird der Bauer als Bruder der Autorin genannt in"Bauern, Land - Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang" ( Leseprobe im), das kürzlich im Verlag Antje Kunstmann erschien ( bestellen ).