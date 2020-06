Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den indischen Wirtschaftsphilosophen . In derist Thomas Steinfeld die Auszeichnung schon deshalb willkommen, weil wir Sen die Überwindung des "" verdanken, jener Lieblingsfigur der klassischen Ökonomie, die eigennützig und um seines persönlichen Interesses angeblich das gesamte Wirtschaften hervorbringt: "Immanuel Kant hielt nicht viel von diesem Dummkopf, der seine Umgebung mit den "blöden Maulwurfsaugen der Selbstsucht" anschaut und nichts hervorbringt als eine kleine, von ihm allein bewohnte Insel der Rationalität in einer vom Zufall beherrschten, im Ganzen unvernünftigen Welt."In dergibt Jürgen Kaube ein Beispiel, wie Sen dievorführte: "Zwei Mädchen finden zwei Äpfel, einen großen und einen kleinen. Mädchen A zu Mädchen B: 'Nimm dir einen.' Mädchen B nimmt den größeren. Mädchen A ist verstimmt: 'Das war unfair.' Mädchen B: 'Weshalb, welchen hättest du denn genommen?' Mädchen A: 'Na, den kleineren.' Mädchen B: 'Dann sei doch zufrieden, genau den hast du ja jetzt.'" In der ergänzt Sven Hansen: "Sen sieht Armut deshalb eben nicht nur als ökonomisches Problem, sondern als Mangel an Verwirklichungschancen für die Schwächsten. Deshalb betont er stets die Rolle von Bildung. Aber auch ein funktionierendes Gesundheitswesen, Rechtsstaat und freie Meinungsäußerung sind für die wirtschaftliche Entwicklung nötig, so Sen. Diesei eben auch."Imscheint Gregor Dotzauer dagegen die Preisvergabe zu brav, nicht kontrovers genug . Auf denkönnen sich doch alle einigen! "Diskurspolitisch ist dieser Friedenspreis das Pflaster, das sich die Deutschen nach den Wunden gönnen, die der Streit um den aus Kamerun stammenden Philosophengeschlagen hat. Wo dieser zuviel spalterisches Potenzial besitzt, indem er schwierige Fragen in oftmals fragwürdigen Worten an die Weltordnung stellt, oder der jüngere Inder Pankaj Mishra ein unkontrollierbares '' heraufziehen sieh, hat Amartya Sens Grundvertrauen in die zivilisierende Kraft von Demokratien etwas Tröstliches."Der neueist Jens Jessen in dernicht geheuer, auch wenn erschon keine Träne nachweinen würde. Aber wennabgeräumt werden sollen, möchte Jessen ein bisschen Ambivalenz ausgehalten wissen: "Mit jedem Schritt auf ihrem langen Marsch entfernt sich diese(falls es eine ist) weiter von einem mehrheitsfähigen Kampf gegen manifesten Rassismus, manifeste Gewalt und Diskriminierung und dringt in jene Zone des Verdachts vor, in der auch daszu ahnden ist. Die vitale und überwältigend einleuchtende antirassistische Bewegung, die von den aktuellen Vorfällen ausging, ist wieder dort angekommen, wo sie schon vor bald zehn Jahren einmal stand - nämlich bei der Annahme eines 'strukturellen' Rassismus, der überall ist und nirgendwo im Besonderen, nämlich tief eingelassen in das gesellschaftliche Gewebe und die kulturelle Überlieferung der Nordhalbkugel." Der meldet unterdessen, dass sich dasder Oxford University einverstanden erklärt hat, die Statue deszu entfernen, wie es die Kampagne "Rhodes Must Fall" seit vier Jahren fordert.