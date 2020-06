Inna Hartwich erzählt in der, warum indieso intransparent sind, warum die verschobene Militärparade nun am 75. Jahrestag vonstattfinden soll und warum der Lockdown vorschnell gelockert wird: Alles damitsein Referendum zur Verfassungsänderung abhalten kann, die ihm einesichert: "Der Präsident bräuchte das Votum des Volkes nicht, es ist juristisch nicht bindend. Aber er will es, damit sein Verständnis von Demokratie gewahrt bleibt. 70 Prozent sollen in den Wahlpavillons auftauchen, lautete die Instruktion aus dem Kreml im Januar. Während der Pandemie geben sich die Beamten weniger ehrgeizig,reichten auch, heißt es nun. Die als 'Information' getarnte Pro-Kampagne (ein 'Gegen' ist gar nicht erst vorgesehen) ist in vollem Gange, Staatsangestellte sollen bis zu vier Bekannte oder Verwandte präsentieren, die abstimmen würden. Die vorgelegten Hygienebestimmungen machen Manipulationen noch einfacher, eine effektive Wahlbeobachtung wird kaum möglich sein."Am 28. Juni finden indie Präsidentschaftwahlen statt. Die regierende PiS-Partei hat den idealen Sündenbock gefunden, um von Korruptionsvorwürfen und schlechtem Managment der Coronakrise abzulenken, schreibt Zosia Wanat bei: Man setzt auf diein Europas LGBT-feindlichstem Land. Selbst die Gegenkandidaten wievon der Bürger-Plattform agieren bei dem Thema äußerst spitzfingrig: "Während Trzaskowski zivile Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet und noch bei seiner Kandidatur zum Bürgermeister von Warschau 2018 über einesprach, wich er während einer Kandidatendebatte am Mittwochabend erneut demaus. In diese Richtung zu gehen, ist politisch gefährlich;der Polen unterstützen keine Partnerschaften zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Diese Vorsicht stößt LGBT-Aktivisten vor den Kopf. 'Bei den Bürermeisterwahlen war Trzaskowski ein Regenbogen-Kandidat. In der Präsidentschaftskampagne lässt er uns fallen, um mehr konservative Wähler für die Plattform anzuziehen. Unsere Community fühlt sich betrogen."In einer Klinik in der Ukraine liegen Dutzende "aufgereiht in Wiegen, berichtet Oksana Grytsenko im. Es handelt sich um Babies, die von "" ausgetragen wurden und die nun wegen der Coronakrise nicht den "Bestellern" übergeben werden können. "Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber es wird geschätzt, dass in der Ukraine jedes Jahrvon Leihmütter zur Welt gebracht werden. Achtzig Prozent dieser Babys sind für ausländische Paare, die die Ukraine wählen, weil das Verfahrenist. Sergii Antonov, ein Anwalt, sagt, dass ukrainische Leihmutterschaftsagenturen gelegentlich die Geburt der Babys im Ausland organisieren, weil dies den Prozess der Geburtenregistrierung erleichtern kann. Der Preis für ein Leihmutterschaftspaket beginnt in der Ukraine bei, wobei die Leihmutter mindestens 10.000 Pfund erhält."