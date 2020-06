Bild: Norbert Schwontkowski. Saal 9. 2010. Mischtechnik auf Leinwand, 200x200cm, Kunsthalle Bremen, Geschenk Matthias Claussen, Bremen 2011. Nachlass Norbert Schwontkowski - Contemporary Fine Arts, Berlin. Foto: Karen Blindow.

Nicht "naiv, humorig und schlicht", sondern wie "und Glauben" erscheinen Till Briegleb in derdie Gemälde von, dem die Kunsthalle Bremen derzeit die Ausstellung "Some of my Secrets" widmet und diedes Bremer Malers zeigt: "Ein einsamersteht in einem Museum der schwarzen Bilder und versteht die Welt nicht mehr. Einwächst bedrohlich hinter einer Straße mit kleinen Autos und Figürchen empor und verkündet lapidar: 'Alle wollen nach Hause'. Ein großes Reifenlager hatte ein 'Good Year.' Und ein riesiges Kugelwesen in einem Saal der leeren Betten träumteinen 'Bad Dream'. Überall verschleiert Schwontkowskis Humor bewusst unvollkommen die, die hinter seinen Bilderfindungen bitter durchscheint."" - so lautete das Pseudonym der alternativenum Carlfriedrich Claus, Thomas Ranft, Dagmar Ranft-Schinke und Michael Morgner, die von 120 Stasi-wurden und denen das Chemnitzer Kunstmuseum derzeit eine Ausstellung widmet, schreibt Joachim Lange in der: "Ob mit ihrer 'Promenade Göhren', bei der die Künstler 1979 nackt am Baum (der Erkenntnis?) wuchsen, oder bei der Back-Aktion 'Mehl Art' von 1980, wo dasden Genossen zum Rätsel wurde. Oder dann, als Michael Morgner in 'M. überschreitet den See bei Gallentin' (1981) den Messias gab, bei dem es eben nicht mit dem Gang übers Wasser klappte. Das alles hatte, den das gelernte DDR-Publikum zu entschlüsseln wusste. Mit ihren Aktionen 'Holzkreuz' und 'Baum verbinden' trafen sie ziemlich zielsicher einen neuralgischen Punkt der DDR-Politik, die eher per Dekret als mit echten Lösungen auf ihr Versagen in Sachen Umwelt reagierte."Weiteres:Im großen Interview erklären Zürcher Kunsthaus-Direktorund Präsident, warum sie nicht auf virtuelle Angebote gesetzt haben, was im Erweiterungsbau geplant ist und weshalb sie auf Ausstellungen für ein spezialisiertes Publikum setzen: "Es ist eben nicht unser Auftrag, die Leute mitherbeizukarren." Als Ausstellung zur Stunde würdigt Simone Reber die Schau "Time Present" im Palais Populaire, die sich anhand vonder Frage widmet, wieviel Vergangenheit und wieviel Zukunft in der Gegenwart enthalten ist. In derplädiert Ulf Poschardt dafür, dass voninitiierte und vom Bund mit 41,5 Millionen Euro subventioniertein Düsseldorf entstehen zu lassen. Das Kunst- und Kulturfestival "" findet überwiegend online statt, meldet Beate Scheder in der. Diefindet ab dem 5. September statt, freut sich Ingeborg Ruthe in derBesprochen werden die Ausstellungsreihe "Creative Climate Care" mit einer Videoinstallation vonim Wiener Mak ( Standard ), die-Ausstellung im Schloss Biesdorf ( Berliner Zeitung ), eine Ausstellung mit Digitalprint-Gemälden vonin der Galerie Société ( Berliner Zeitung ), die Ausstellung "300 Jahre Sammeln in der Gegenwart im Dresdner Kupferstichkabinett () und die Ikonen-Ausstellung "Über dich freuet sich die ganze Schöpfung" in der Kunsthalle Recklinghausen ().