Agnes Heller c'était Lukacs et Arendt. La fête de l'esprit et la mémoire de la Shoah. L'Europe au cœur et la détestation du nationalisme. La politique comme champ d'étude et la philosophie comme champ de bataille. De tous, face à Macron, ce jour-là, elle était la plus ardente. pic.twitter.com/h3KkwSM8GC - Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 19, 2019

, eine der letzten großen antitotalitären Denkerinnen, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Meldung kam spät gestern. Vorerst kursieren die pauschalen Ticker, etwa hier beiStefan Dornuf schreibt in einem ersten Nachruf für die: "Heller vertrat eine - später von ihr als illusionär widerrufene - Dichotomie, wonach dasschon seit Lenin durchgängig eine Pervertierung der ursprünglich durchaus emanzipatorischen Absichten von Marx darstellte. Verworfen wurde nun, als elitär, das '' und zumindest hinterfragt auch die Kategorie der 'Totalität'." Hier ein Porträt , das Elisabeth von Thadden zu ihrem Neunzigsten am 12. Mai geschrieben hat. Auch Blanka Weber hat sie zu ihrem Neunzigsten für dieporträtiert.In Deutschland - wo sie anders als Jaron Lanier oder Carolin Emcke nicht mal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat - hat sie sich zuletzt in derzu' Neunzigstem geäußert, mit dem sie befreundet war. Im Mai war sie noch unter Intellektuellen, die Emmanuel Macron in den Elysée-Palast eingeladen hat. Sehr präsent war sie bis zuletzt in ungarischen Medien, wie unsere Resümees aus der Magazinrundschau zeigen.Sehr dezidiert hat sie sich zugeäußert, etwa hier im August letzten Jahres in: "Seit seiner Ernennung zum Premierminister Ungarns war Orban stets daran interessiert, diein seinen Händen zu konzentrieren. Ich würde ihnbezeichnen. Er ist ein Tyrann, weil in Ungarn nichts passieren kann, was er nicht will, und alles, was er will, wird in Ungarn verwirklicht. es ist eine sehr tyrannische Herrschaft."hat aus seinem Archiv ein großes Gespräch mit Agnes Heller aus dem Jahr 2017 wieder online gestellt