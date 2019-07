hat antisemitische Dinge gesagt, schreibt Adam Serwer in, aber auch Trump hat antisemitische Muster ausgebeutet und ist nicht in der richtigen Position, um sie mit Verweis auf ihre Position zu Israel zu attackieren. Trumps Attacken auf Ilhan Omar aber seien eine "Attacke auf ein Symbol des, der die weiße kulturelle und politische Hegemonie erodieren lässt, und deren Verteidigung ist Trumps einziges ernsthaftes politisches Ziel." Vorher hatte James Kirchick bereits ingeschreiben: "Trumps, um vier Frauen aus ethnischen Minderheiten anzugreifen, ist von, weil er daran arbeitet, Juden und und Menschen mit dunklerer Hautfarbe gegeneinander aufzubringen."Trump "betreibt Wahlkampf mit einem offenen, sagt die Politologinin der: "Ein solches Denken hat gerade eher wieder Konjunktur - in der westlichen Welt, vom Brexit über den Beinahe-Wahlerfolg von Le Pen bis zur FPÖ und eben der AfD. Mit dem Hindu-Nationalismus in Indien gibt es aber auch ein eindrückliches. Quasi alle Fälle eint ein starker Anti-Einwanderungs-Diskurs, bei dem sich zunächst die Sprache verändert hat - und dann die Politik. Man verschiebt erst dasund damit dann das."Unter dem Streit zwischen Trump und "The Squad" verbirgt sich aber noch ein anderer, jetzt gerade, nämlich der zwischen den jungen linken Abgeordneten und der gemäßigten demokratischen Vorsitzenden. Sowohl die Linke um "The Squad" als auch die Rechte um Trump profitierten von einer sagt der Politologeim Gespräch mit Isaac Chotiner vom: "Diesekann stark ablenken. Warum sprechen wir nicht mal über feste institutionelle Strukturen, die mehr und mehr von allen möglichen Leuten zurückgewiesen werden, ob sie nun Trump-Anhänger, Sanders-Anhänger oder Elizabeth Warren-Anhänger sind?"Trump und die Squad brauchen sich, meint Geoffrey Kabaservice im. Bei Trump ist das offensichtlich, er kann die Demokraten in diestellen. Und die Squad? Ist damit, glaubt Kabaservice, denn die Squad wolle ihren Ruhm nutzen, um die Demokratische Partreizu rücken, so wie die Konservativen die Republikaner nach rechts rückten, und sie seien zuversichtlich, damitzu können. "Ocasio-Cortez Stabschefkritisierte neulich, dass die 'ganze bisherige Theorie der Demokratischen Partei über den Wandel ist, dass wir auf die Mitte zielen sollen, um Wahlen zu gewinnen. Damit ist meiner Meinung nach gemeint, dass man keine unnötigen Risiken eingeht, was bedeutet, dass man. Wir haben dagegen eine völlig andere Ansicht vom Wandel, nämlich: tu das, was Du kannst - und das wird die Leute begeistern, und dann werden sie wählen gehen."Ein "" ist eigentlich ein Paradoxon, konstatiert der britische Historikerbei, neu ist er indes nicht: "engagierten sich zwischen den Weltkriegen in verschiedenen Formen internationaler Zusammenarbeit, darunter einer Reihe von Weltkongressen. Der wichtigste war die 1934 von Mussolini einberufene 'Konferenz der faschistischen Parteien' im schweizerischen Montreux, die eine transnationale Koalition im Kampf gegen den Sozialismus und die liberalen Demokratien schmieden sollte. Jedes der großen faschistischen Regime organisierte internationale Treffen und lud ihnen nahestehende faschistische Gruppen zu Veranstaltungen in ihre Länder ein. Zu ihren Reichsparteitagen in Nürnberg empfingen die Nazis Gruppierungen aus demund."Welche Position hat eigentlich das fragt Antje Schippmann in der. Sie ist die Tweets von, dem Leiter der deutschen Vertretung in den palästinensischen Gebieten in Ramallah durchgegeangen und hat eine Menge striktdes Diplomaten in seinem offiziellen Twitter-Konto gefunden: "Selbst einen Austausch zwischen dem führenden US-Neonazi undDavid Duke und einem palästinensischen Follower über ein angebliches jüdisches Massaker versieht der Diplomat mit einem Herzchen: 'Jüdische Rassisten' hätten ', vergewaltigt und durch jüdische Dörfer geführt, bevor sie hingerichtet wurden', behauptet US-Nazi Duke (früher Chef des rassistischen Ku-Klux-Klans) in seinem Tweet."