Freundliche, sympathische deutsche Kleingärtner - in den Fotos von? Alex Rühle ( staunt . Man kann in der großen Parr-Retrospektive im Düsseldorfer NRW-Forum förmlich nachverfolgen, wie der Mannwird, erkennt Rühle nicht ungerührt: "'The Last Resort' heißt die Strandserie, mit der er in den Achtzigern berühmt wurde und die damals vielenvorkam. Wie kann man diese ganze Stillosigkeit nur eins zu eins festhalten, das unfassbar schlechte Essen, das nackte, pralle Fleisch, das in der Sonne vor sich hin amorphelt? Seinerzeit wirkte das wieeines Ethnologen mit dem sinistren Hang zu perversen Ritualen. Heute sieht es aus, als habe Parr den Brexit vorausgeahnt, all die Abgehängten, die langsam versinkende untere Mittelklasse, die hierbleiben will. Es ist ohnehin beeindruckend, was für einen genauen Blick der Mann hat."





Jens Hinrichsen hat fürdie Künstlerin besucht , die in Stampa lebt, einem Dorf im Graubündner Alpental Bergell. Gerade hat sei eine große Retrospektive im Münchner Haus der Kunst. Leer ist das Atelier trotzdem nicht: "Sie stellt neue Gemälde an die Atelierwand. Farben leuchten,. Vor allem Menschen fixieren den Betrachter, aber auch Tierfiguren oder Mischwesen. Auf kleinere Holzplatten hat Cahn Köpfe gemalt. Manche schauen angstvoll über die Schulter, als würden sie verfolgt. Auf den größeren Ölbildern sind Figurengruppen zu sehen, Personen in. Nackte Menschen durchqueren weite, unbehauste Bildräume. Mütter zerren ihre. Oder das andere Extrem: Figuren stehen still wie in Schockstarre, wie angewurzelt da. Dabei möchte auf den unheimlichen Gründen dieser Bilder wohl niemand Wurzeln schlagen."Weitere Artikel: Christoph Gisiger besucht für diedie von Arbeitsplatzabbau und Kriminalität stark mitgenommene amerikanische Kleinstadt, woein neues Museum bauen soll, als Erweiterungsprojekt der Albright-Knox Art Gallery : "Unter Insidern gilt die Sammlung wegen der herausragenden Werke moderner und zeitgenössischer Kunst als", so Gisiger. Donna Schons erzählt in, dass immer mehr Künstler von derwerden und internationale Galerien Peking wieder verlassen: Währenddessen "floriert in Peking unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit eine zunehmendfür die zahlreichen Superreichen des Landes. Der chinesischen Regierung dürfte das gefallen". Max Florian Kühlem besucht für diemit der Künstlerinderen bescheiden betitelte Ausstellung "Meisterwerke" in der Ludwiggalerie in Oberhausen.