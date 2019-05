Der Verfassungsrechtlerbeschreibt im Gespräch mit Thomas Assheuer in derdie von den traditionellen Parteien erzeugtein der Europäischen Union: "Der Harmonie der Parteien entsprach keine ebensolcheund nicht einmal bei ihren eigenen Mitgliedern. Es gab eine wachsende Distanz zu Europa, und es gab bei vielen, die die Integration grundsätzlich befürworten, eine wachsende Besorgnis über die Art und Weise, wie sie vorangetrieben wurde. Die Parteien haben keine konstruktive Einstellung zu legitimer Kritik undgefunden, sondern sie haben Kritiker als EU-Gegner abgetan." Relevant zu den Europawahlen auch eine große Recherche derüberund ihre technologische Vorgehensweise.ist völlig irrelevant, wie seine Kampagne zum ESC klar zeigt", freut sich der Soziologeim Gespräch mit-Redakteur Jan Feddersen einige Tage vor dem European Song Contest in Paris. Und er beschreibt das komplexe Verhältnis Israels: "Es gibt eine Gruppe in Israel, die Linken und Liberalen, die den sogenanntenEuropas auf Israel teilt, der aber von einer Mehrheit der israelischen Bürger nicht mitgetragen wird. Denn die Liberalen haben keine Antwort auf dieder Israelis. Ihr Israel der Nachkriegszeit, als das Land für die europäischen Juden zur Heimat wurde, gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite sind Israel gegenüber 'unkritische' europäische Regierungen derselben Kritik innerhalb Europas ausgesetzt, sodass Israeleingeht, die diesen kritischen Blick Europas auf Israel nur noch weiter verstärken."Dieeröffnet ihren Online-Auftritt heute mit einem epischen Interview , der für seine Vision einer nationalistischen "" derzeit durch Europa tourt, in Berlin Hof hält, um sich mit AfD-Politikern zu treffen und von einemim EU-Parlament träumt: "Nach der Wahl wirdsein. Die Nationalisten werden zusammenarbeiten. Durch die Vernetzung wird etwas möglich sein, was ich 'command by negation' nenne: Du kannst deinen Willen nicht durchsetzen, weil du keine Mehrheit hast, aber du kannst.""The Movement", die vonletztes Jahr angekündigtein Europa, ist ein Flop, berichtet derweil ein Autorenteam in der: "Gerade die Situation in Italien dürfte für Bannon eine Enttäuschung sein. Seine ebenfalls großspurig angekündigten Pläne, in einem ehemaligen Kloster südöstlich von Rom eine '' zu errichten, kommen kaum voran: Die Anwohner protestieren lautstark gegen das Vorhaben, die Genehmigungslage ist unklar, und in der Kartause regnet es."Das von vielen in Deutschland bevorzugte laueist charakteristisch für eine Außenpolitik, die eben doch nicht allein "" sein will, schreibt Richard Herzinger in: Das zeige, "dass rationale Erwägungen nicht immer die größte Rolle spielen, wenn es um die Beziehungen zu Russland geht, sowohl in deutscher Politik als auch in der Wirtschaft. Russland ist im deutschen Bewusstsein eine Art eingebildeter, untergründiger, stets greifbarer', die gezogen werden kann, wenn Streitigkeiten mit westlichen Alliierten zu groß werden."Auf schildert eine unter dem Pseudonym Franka Lu schreibende chinesische Journalistin ausführlich, welchen Aufwand andie chinesisches Regierung betreibt (Fake-News,in Übersee), um diezu diskreditieren: "Die EU als Teil des Westens ist für China eine: Überwindung des Nationalismus, Multikulturalismus, Gleichberechtigung, Demokratie innerhalb der Staaten und untereinander, Religionsfreiheit, weltweites Eintreten für die Menschenrechte. Viele Ziele und Grundwerte der EU oder zumindest ihrer führenden Mitglieder stellen unmittelbar dieder KP infrage, die da wären: Nationalismus und Beschwörung der '', womit die Staaten des Westens gemeint sind; eine aus dem Kaiserreich des 19. Jahrhunderts übernommene Vorstellung von Souveränität; strenge Kontrolle des religiösen Lebens; autoritärer Staatskapitalismus; Ablehnung der Einmischung von außen in Menschenrechtsfragen im Namen der 'Unantastbarkeit der Souveränität'".Allzu sehr wird der Dokumentarfilm "Tylko nie mów nikomu" des Journalisten(unsere Resümees ) über den Missbrauch in derdie Wahl in Polen nicht beeinflussen, glaubt Christoph von Marschall im: "Millionen Ältere auf dem Land haben keinen Zugang zum Internet oder haben nicht gelernt es zu nutzen. Sie sind verlässliche Kirchgänger. Andrzej Kobylinski, Priester und Philosoph und sozialwissenschaftlicher Vordenker, glaubt, dass bis zu zwei Drittel der Polen im Zweifel zur Kirche stehen. Nicht, weil der Kindesmissbrauch durch Priester für sie nachrangig ist. Sondern weil sie Angst vor den technischen und politischenhaben, die ihr Selbstbild angreifen."Weitere Artikel: Im großen Interview mit Michael Hesse geht der britische Historiker hart mit seinen Landsleuten ins Gericht, sorgt sich um das Fortbestehen der EU und erklärt, inwiefern derbeimeine Rolle spielt. Diebringt ein großes Europa-Spezial, in dem nebenauch der Architektüber Europa spricht.