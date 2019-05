Beisind im Vorfeld der Europawahlen immer mal wiederworden, etwa das der, die einen völlig harmosen Tweet über die AfD abgesetzt hatte. Im Bundestag wurde jetzt in nicht öffentlicher Sitzungvon Twitter befragt. Die Sozialen Netze sperrten jetzt gern mal, um Gesetzen zuvorzukommen, berichtet -Redakteur Frederik Schindler, der mit einigen Abgeordneten über die Sitzung sprechen konnte: "Twitter habe während der Sitzung erklärt, dass für die Sperrungen nicht fehlerhafte Algorithmen verantwortlich sind, sondern. Die Teams seien nachgeschult worden. Grundsätzlich hätten die Löschteams 'so viel Zeit, wie sie brauchen', um eine Entscheidung zu treffen. Von den Facebook-Löschzentren ist bekannt, dass dort viele Entscheidungen ingetroffen werden. Zudem habe Morschhäuser verteidigt, dassüber Wahlen gelöscht werden, wie etwa die Aufforderung an AfD-Wähler, den Stimmzettel zu unterschreiben. Da weder Twitter noch die Nutzer feststellen könnten, ob eine satirische Äußerung verstanden wird, würde diese verboten werden."Eike Kühl ( erfährt in der Sitzung zudem, dass die Deutschen "überproportional viel" sperren: "Morschhäuser erklärte, dass es in Deutschlandwegen angeblich irreführender Informationen zu Wahlen gebe als in anderen EU-Ländern. Das deutet entweder auf eine besonders aktive Community hin - oder auf einen gewissen. Ein gemeinsamer Nenner findet sich schnell. Viele gesperrte Accounts richteten sich mit ihren Tweets explizit gegen die AfD und versahen sie zudem mit entsprechenden Hashtags. Dass Unterstützer aus dem rechtskonservativen undin sozialen Netzwerken gut organisiert sind, hat in dieser Woche erst eine neue Facebook-Untersuchung des Digital Forensic Research Lab der Denkfabrik Atlantic Council gezeigt.""Der Kampf umist der Kampf darum, wer Zugriff auf den Mechanismus hat, mit dessen Hilfe unsere Lebenwerden", schreibtim Feuilleton-Aufmacher der, einmal mehr den "" beschwörend, um dann eine Parallele zwischen westlichen und chinesischen Überwachungsmechnanismen zu ziehen: "So entsprechen die Vorwürfe, dass Huawei ein Sicherheitsrisiko für uns alle darstellt, der Wahrheit - dennoch sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass die chinesischen Behörden lediglich einewählen als die subtile und verborgene, die unsere 'demokratischen' Behörden nutzen. Ob es nun das neue Gesetz in Russland ist, das den Zugang zum Internet einschränkt, oder die jüngsten EU- Verfügungen sind, wir sehen hier die gleichen Bemühungen, den Zugang zum digitalen Gemeingut zu kontrollieren und zu limitieren." Für fasst Alexander Fanta die bisherige Debatte um Huawei zusammen.Demnächst jährt sich der- das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens - zum dreißigsten Mal. Diein China ist inzwischen komplett gesperrt, heißt es in einem Aufruf der Wikimedia Foundation: "Basierend auf unseren internen Trafficmeldungen ist Wikipedia derzeitgesperrt. Die meisten anderen Wikimedia-Projekte, wie zum Beispiel Wikimedia Commons, eine Website mit 53 Millionen frei lizenzierten Mediendateien, sind noch verfügbar. Wikipedia wurde in China seit 2004 immer wieder blockiert. Zuletzt wurde die chinesische Wikipediablockiert, während die meisten anderen Sprachen Wikipedias bis zu dieser Aktion verfügbar blieben."