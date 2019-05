Arik Brauer, Mein Vater im Winter, 1983/84 - © Arik Brauer, Foto: Sebastian Gansrigler

Ausgerechnet eher rechts gewandte Künstler haben die Idee von der, der Autonomie der Kunst von einer Linken übernommen, die davon kaum noch etwas wissen will, erkenntin der: "Paradoxerweise dient die Kunst vieler rechts stehender Künstler also gerade nicht dazu, rechte Thesen zu veranschaulichen. Wegen dieses Vakuums kommt es gelegentlich sogar vor, dass Kunstwerke aus ganz anderen weltanschaulichen Zusammenhängen herausgerissen und politisch besetzt werden. So verwendete der AfD-Politikerauf seiner Website die Abbildung einer Stahlskulptur der Hamburger Künstlerin, die den Bundesadler in stark deformierter Form zum Gegenstand hat. Als die Arbeit 2007 entstand, war sie von Bruns alsgegen Obrigkeit und Staatsmacht gedacht - zehn Jahre später geriet sie zum Logo für einen rechten Politiker, der damit zum Ausdruck bringen wollte, für wieer den Zustand des Staates hält."Imhat Sachsens Ministerpräsidentkürzlich die Aktionen der rechtsextremen Identitären Bewegung mit den Interventionen der Künstlergruppe "" (ZPS) verglichen . Beides sei gleichermaßen "geschmacklos". Bei widerspricht Saskia Trebing: Das sei "eine, die sich immer öfter beobachten lässt (und die genau so vage bleibt, dass sie sich je nach Stärke des Shitstorms damit einfangen lässt, man sei missverstanden worden). Im Hinterkopf dröhnen Donald Trump und seine 'violence on many sides' nach den Aufmärschen von Rechtsextremisten in Charlottesville. Die Aktionen der Identitären Bewegung habenzu tun, weil sie keine Kunst sind. Kunst diffamiert nicht pauschal Bevölkerungsgruppen und wird nicht von Hass angetrieben. Hier geht es nicht um Geschmacklosigkeit, sondern um rechtsextremes Gedankengut."





Katarzyna Kobro und Władysław Strzemiński

Im Jüdischen Museum Wien staunt Hannes Hintermeier () über die malerische Meisterschaft des Künstlersund über diebei einem Mann, der allen Grund hätte, die Welt in Schwarz-Weiß zu sehen: "Denhat Brauer immer wieder thematisiert. Eines der berührendsten Bilder der Ausstellung trägt den Titel 'Mein Vater im Winter'. Es stammt aus den Jahren 1983/84 und zeigt einen ausgemergelten Mann in einen Mantel gehüllt, überlebensgroß vor einer Schneelandschaft, in der, aus deren Schloten schwarzer Rauch quillt. Auf der Brust trägt er einen leuchtenden Judenstern mit hebräischen Schriftzeichen, die man auch als 'Papa' lesen kann. Auf dem Kopf sitzt ein, Symbol für den SS-Mann, der dem Sterbenden kurz vor dem Tod, wie später Überlebende des Holocaust berichteten. Zu sehen ist auch eine Flöte, die eine geistig zurückgebliebene Achtjährige Brauer schenkte, bevor sie deportiert wurde. ', nicht Flöte', sagte das Mädchen zum Abschied."Weiteres: Geradezu findet Ingeborg Ruthe in derden Betrag, der gerade auf einer Auktion für"Meules" bezahlt wurde: 98,8 Millionen Euro.kassierte immerhin noch 91 Millionen Dollar für einen aufblasbaren Hasen, meldet dieBesprochen werden eine Ausstellung des polnischen Avantgarde-Künstlerpaarsundim Gemeentemuseum im Haag ("Was beide auszeichnet, ist ein messerscharfes Bewusstsein für das eigene Medium und eine wohltuende Klarheit,zu erzeugen", lobt Georg Imdahl in der) sowie die Ausstellung "Gil Yefman:" im Tel Aviv Museum of Art ("Man hört Vogelgezwitscher und nebenan kann mangehen", schreibt nicht unbeeindruckt Alexandra Föderl-Schmid in der).