Dewird immer schuldiger. Die Migrationsforscherinwirft den Westdeutschen vor, nicht nur Muslime, sondern auch Ostdeutsche zu diskriminieren: "So rückt rund ein Drittel der Westdeutschen Muslime undin die Nähe von Extremismus", legt sie im Gespräch mit Stefan Reinecke in derdar. "Und ein Drittel glaubt, dass die Ostdeutschen noch nicht in Deutschland angekommen sind: Die müssen sich also noch eingewöhnen, sind noch fremd. Das ist, dreißig Jahre nach Mauerfall, eine Art." Aber Foroutan hat auch einen Trost: "Ostdeutsche sind weniger starkbetroffen als Muslime." Das ganze beruht auf einer Studie über "Ost-Migrantische Analogien", die Reinecke hier vorstellt.Parallel dazu bringt die Bundeszentrale für politische Bildung eine Studie heraus, die laut folgendes Ergebnis erbringt: "unter jungen Muslimen in Deutschland ist nach Expertenansicht auch Ergebnis einerin der Gesellschaft. (...) Das sei 'ein höchst bedenklicher' Mechanismus, hieß es.", die Autorin des Textes, wehrt sich allerdings auf Twitter gegen die Schlussfolgerung der: "Antisemitismus istdie Folge von Islamfeindlichkeit. Diese Überschrift istkorrekt! Das istdas Ergebnis unseres Abschlussberichts. Es handelt sichum eine Studie." In dem Text, der nach Strategien gegen Antisemitismus bei Jugendlichen suchen soll, heißt es, dass sich die Jugendlichen durch die zunehmende Islamfeindlichkeit gezwungen sähen, "auchzu verteidigen, weil ihre Religion in Gänze und damit ein wichtiger Teil ihrer eigenen Identität angegriffen und in Frage gestellt wird. (...) Oft verhindert dies eine Reflexion und Weiterentwicklung muslimischer Diskurse, die für eine differenzierte und mündige Selbstbeurteilung wichtig wären. Es findet häufigin Richtung Religion und Rückzug in die Familie statt." Der Text des Berichts ist hier als pdf- Dokument zu lesen.Burkhard Müller besuchte für diein Chemnitz die Jahrestagung des Fachverband für. Seit klar ist, dass viele Einwanderer bleiben werden und wir Fachkräfte von überall aus der Welt brauchen, ist der Deutschunterricht plötzlich ein Thema. In Chemnitz lernte Müller einiges "über die Stellung des Deutschen in der Welt und über die Art und Weise, wie es den anderen vermittelt wird. Aufschlussreich war schon,, die an den Unis weltweit Deutschlehrer ausbilden: aus, Usbekistan,, Russland, der Ukraine,- mit einem Wort aus dem alten Osten, wo der Blick nach Westen schweift und bei uns hängen bleibt. Was sie zu berichten hatten, klang überwiegend traurig: fehlende Gelder, fehlender Respekt, fehlende Unterrichtsmaterialien."