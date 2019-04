Gleich inist am Wochenende gewählt worden. Bei denist Erdogans AKP zwar stärkste Partei geblieben, aber verloren hat sie doch kräftig. Ankara muss sie wohl abgeben, in Istanbul ist das Ergebnis umstritten, berichtet Maximilian Popp auf. "Erdogan führte einen Wahlkampf, der insämtliche frühere Wahlkämpfe übertraf: Er diffamierte seine Gegner als Terrorhelfer und drohte damit, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. ... Der Wahlausgang wird das Land wohl nicht befrieden. Inbeanspruchen sowohl Regierung wie auch Opposition den Sieg für sich. Die Wahlkommission hat sich über Stunden geweigert, die Zahlen zu aktualisieren. Es ist schwer vorzustellen, dass eine der beiden Seiten schnell nachgibt." Auf sieht Michael Thumannzukommen, denen Erdogan das Leben so sauer wie möglich machen werde: "Die Symbolkraft dieser Niederlagen auf kommunaler Ebene ist nicht zu unterschätzen. Die, die sich schon seit Längerem abzeichnet, hat nun erstmalig zum Machtverlust in den großen Städten des Landes geführt. Der Präsident weiß um die Anfälligkeit seiner an der Macht verbrauchten Partei, deshalb hatte er im Wahlkampf alle Register der Manipulation und der politischen Kriegsführung gezogen.In derhat der Komiker und Schauspielerdie erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen und kommt damit in die Stichwahl am 21. April. Selensky spielt in einer beliebten Fernsehserie einen Präsidenten, der gegen Korruption vorgeht. "Wie seine Figur will er sich angeblich denauf die Fahnen schreiben", berichtet Florian Hassel in der. "Wer wegen Korruption verurteilt wird, soll seiner Meinung nach lebenslang kein öffentliches Amt mehr ausüben dürfen. Er fordert auchüber ein Ende des Konflikts in der Ostukraine." Am Samstag hatte der ukrainische Dichterin der erklärt , warum Selensky durchaus Chance hat: "Für Selenskyj zu stimmen ist eine: Das Misstrauen der Gesellschaft gegen den amtierenden Präsidenten und seine Regierung könnte kaum größer sein, was auch an objektivenliegt und ihrer Weigerung, zu Vorwürfen der Gesellschaft, insbesondere über Korruption, Stellung zu nehmen. Diese Situation bringt die enttäuschten Anhänger des Euromajdan und der Reformen mit den nach Revanche lechzenden Anhängern des 'Russischen Frühlings' zusammen." Auf analysiert Simone Brunner das Wahlergebnis.Am wenigsten Aufmerksamkeit wird unverständlicherweise den sensationellengeschenkt. Dort hat die liberale Juristin und Bürgerrechtlerindie Präsidentschaftswahlen gewonnen: "Einmal mehr zeigt sich, wie wenig das weitverbreitete Bild von dender Realität entspricht", freut sich Gerald Schubert im. "Während die Briten im Brexit-Streit längst jede vernünftige Kommunikationsbasis mit den EU-27 verloren haben, während Italiens Regierung sich in Flüchtlings- und Budgetfragen immer wieder mit Brüssel anlegt und während in Frankreich Rechtsextremisten seit Jahren die Politik vor sich hertreiben, haben es diein der Slowakeigeschafft. Und es gibt noch andere Beispiele. Im vielgescholtenen Polen etwa haben jüngst liberale, proeuropäische Kräfte, die der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS Paroli bieten, bei den Kommunalwahlen große Erfolge erzielt." Nicht so schön ist allerdings, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl nur noch beilag.