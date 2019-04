Bruchfeldsiedlung, Donnersberger Straße. © Hermann Collischonn / DAM



Das Deutsche Architekturmuseum erinnert mit der Ausstellung "Neuer Mensch, neue Wohnung" an das Neue Frankfurt, und Laura Weißmüller findet in der SZ, dass sich die Stadt absolut zu Recht zu seiner eigenen Vision erklärte. Im Hochbauamt des Architekten Ernst May wurde für den neuen Menschen gebaut, im Kollektiv, zehntausend Wohnungen in zehn Jahren: Kindergärten, die nach maria Montessori das Kind in den Mittelpunkt stellten, Margarete Schütte-Lihotzkys Frankfurter Küche, in der die neue Frau mit ihrem Bubikopf stand: "Dass nicht nur Schütte-Lihotzky, sondern alle Protagonisten des Neuen Frankfurt klare Vorstellungen davon hatten, wie die Menschen in ihren Entwürfen leben sollten, zeigt Ernst Mays Zitat von 1928: 'Für uns hat neues Bauen den neuen Menschen zur Voraussetzung, den Menschen, der entschlossen ist, das Alte, Erstarrte hinter sich zu lassen.' Bei Grete und Walter Dexel klingt das im selben Jahr sogar noch fordernder: 'Der Vergangenheit müssen wir den Kampf ansagen. Die Lebens- und Wohnsitten unserer Väter haben sich für uns erledigt.'"



Die Schweizer Zollfreilager waren einst extraterritoriales Gebiet, heute sind sie in Zürich und Basel zu Hotspots der Stadtentwicklung geworden. Schick geht es in diesen Arealen zu, meint Sabine von Fischer in der NZZ, aber betreten möchte man sie nicht. Fischer zufolge ist die Frage der Grenze nicht bedacht geworden. Es gibt keine Übergänge: "Das Leben im Basler Freilager pulsiert vor allem dank jenen, die ohnehin schon drinnen sind. Wer sich sonst hierher verirrt? Einzelne, die eine Ausstellung im HeK, im Haus der elektronischen Künste Basel, sehen möchten. Sonst wenige, denn an den Rändern ist der Puls im Innern nicht ablesbar. Möchte man böse sein, könnte man sagen: Der Kontextbezug beschränkt sich in Zürich wie in Basel auf Parkplätze und Verkehr." Vor Jean Nouvels neuem Nationalmuseum von Qatar macht sich Stefan Trinks in der FAZ Gedanken über nationale und metaphorische Architektur.