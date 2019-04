Morgen wird die die schon im Vorfeld umstrittene Ausstellung " im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst eröffnet. Das Kopftuch wird in attraktiven Fotos von winddurchwehten Schleiern kostbarer Machart alsgefeiert.-Kritikerin Sonja Zekri steht in ihrer Besprechung so, dass sie gleich in alle Richtungen abkanzelt: Die Ausstellungsmacher, weil das Kopftuch nun mal nicht nur Mode ist (am Ende dann aber doch), die Kritiker an der Ausstellung, weilheute halt gern mit Rechten gemeinsame Sache machen undpflegen (dann fällt ihr ein, dass es doch "Millionen Frauen" gibt, die "sich den störenden Lappen eher heute als morgen vom Kopf reißen" würden, ließe man sie denn). Aber vielleicht hat Ausstellungsmacher Wagner K doch recht recht, sinniert sie, "vielleicht ist es wirklich, nur Stoff. Frauen in der islamischen Welt nennen als größte Geißel jedenfalls selten die Kleidungszwänge. Zugang zu Medizin, Sicherheit, Erbrecht, Schulen für Mädchen - vieles ist wichtiger. Und dass dievon der Befreiung der muslimischen Frau häufighat, weiß man seit dem Afghanistan-Krieg, der ja auch deshalb so unerfreulich ist, weil die Afghaninnen nach wie vor Burka tragen."Ganz anderes sieht es die Ethnologinin der. Sie erzählt, dass hübsch aufgemachte "islamische Mode" ein Vehikel war, um dendurchzusetzen. Während Frauen in Indonesien vor zehn Jahren noch ohne Kopftuch herumliefen, gelten Verhüllungen heute "vielen indonesischen Muslimen mittlerweile als moralisch rein, offene Haare als schandhaft. Das fängtan. Mit unbedeckten Haaren herumrennen und mit Jungen spielen ist mancherorts gar nicht mehr möglich. Sittsam sollen sie sein, die kleinen Mädchen, und darauf achten, dass sie sich nicht entblößen. Zeitlich parallel zu dieser Verschärfung der Regeln für Mädchen und Frauen begann eine islamische Modeindustrie zu boomen."gehört zu den Sozialdemokratinnen, die in der SPD einengründen wollen und von der Parteispitze zurückgepfiffen werden (unsere Resümees ). Im Interview mit Nadine Pungs aufspricht sie über die Idee eines, den sie für machbar hält, und begründet, warumwerden sollte, gerade in der SPD: "Über vierzig Prozent der Gesellschaft gehört gar keinem Glauben mehr an, übrigens auch bei den sogenannten. Die Moscheen sind genauso leer wie die Kirchen, außer vielleicht freitags. Die SPD kann diese Entwicklung nicht ignorieren, insbesondere nicht bei Fragen wie die Ablösung der Altlasten, die, dievon Jungen,und vieles mehr."InBericht über pädagogische Möglichkeiten, gegenbei Jugendlichen einzutreten, den sie für die Bundeszentrale für politische Bildung anfertigte (unser Resümee ), heißt es: "Viele Jugendliche rechtfertigen ihre antisemitischen und menschenfeindlichen Einstellungen dadurch, dass sie durch die zunehmende Islamfeindlichkeit selbst abgewertet und diskriminiert werden. " (Hier der Bericht als pdf- Dokument .)Alan Posener antwortet darauf in der: "Irgendein Knallkopf beschimpft mich als 'Scheißmoslem', und ich reagiere, indem ich dem nächstbesten Kippa-Träger 'Scheißjude' zurufe., oder? Die Juden sind sowieso an allem schuld. Um nämlich auf den Gedanken zu kommen, meine Frustrationen und Minderwertigkeitsgefühle an den Juden abzureagieren,eingestellt sein."Auch von Künstlern (und natürlich Künstlerinnen) wird heute verlangt, dass sie sich in der Vergangenheitaufgeführt und nicht bewusst oder unbewusst gegen die Codes politischer Korrektheit verstoßen haben. Nora Bossong ist damit in ihrer-Kolumne nicht ganz einverstanden : "Ohnelässt sich eine Gesellschaft weder im Kleinen noch im Großen verstehen und in Bezug auf künstlerische Arbeit ist zudem geradezu binsenweisheitlich bekannt, dass sich bestimmtemitunter durchaus positiv auf den Schaffensprozess auswirken können, wenngleich nicht unbedingt auf das(oder der Künstlerin, historisch gesehen dominiert hier allerdings das Maskulinum)."