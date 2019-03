Anarchisch allegorisch: Jordan Peeles "Get Out"

Fast durchweg begeistert sind die Kritker vonneuem Horrorfilm "Wir". Mit der rassismuskritischen Horror-Groteske "Get Out" hatte sich der Comedian vor zwei Jahren bereits als neuer Genre-Auteur empfohlen, mit "Wir" bestätigt er das: "wie Peele hat das Genre lange niemand mehr bedient", freut sich Andrea Diener in der online nachgereichten-Kritik über diesen Film, in dem eine schwarze Familie auf Urlaub mit einem Mal von ihren mordlustigen Ebenbildern heimgesucht wird.-Kritiker Lukas Foerster sah hier nicht nur wegen des mehrfach codierten, von film- und medienhistorischen Referenzen durchzogenen Anfangsbildes "eines der ersten Highlights des Kinojahres 2019." Denn "Peele hantiert zwar mit prinzipiell vertrauten Bausteinen des Genrekinos und anderer popkultureller Zusammenhänge, er setzt sie allerdings nicht fein säuberlich zu Sinnbildern über die 'Lage der Nation' oder Ähnliches zusammen, sondern hält sie in der Schwebe, in beweglichen,. ... Selbst in sich sind die einzelnen Bestandteile des Filmsgebaut."Sehr schön findet -Kritiker Michael Kienzl, dass Peele nach dem sehr politischen "Get Out" sich nun ganz denhingibt: Zwar ist "allegorisches Potenzial durchaus angelegt: Die roten Overalls der bösen Doppelgänger erinnern an die Uniformen von Guantanomo-Häftlingen, die Gesellschaftshierarchie zwischen unten und oben ist durchaus buchstäblich zu verstehen und der'Us' legt nahe, dass es hier nicht nur um das Böse in uns, sondern auch um ein konkretes undgeht. All dies sind letztlich aber lose Metaphern, die sich nie ganz greifen lassen. Was bleibt, ist vor allem einund die Gewissheit, dass soziale Rollen in erster Linie erlernt sind."Und "anders als in 'Get Out' ist das Grauen kein Privileg afroamerikanischer Figuren", hält Dominik Kamalzadeh imfest, der den Film vor dem Hintergrund der Geschichte schwarzer Figuren im Horrorfilm deutet. "Dennoch zielt 'Wir' vor allem darauf ab, deren noch zartes bürgerliches Selbstbewusstsein zu." Weitere Besprechungen in NZZ und auf ZeitOnline . Für die spricht Richard Pleuger mit Jordan Peele.