Autor Thomas Schmid zeigt am Beispiel der jüngsten Debatte um gendergerechte Sprache, wie Debatte heute funktioniert. Wer das gleiche kritisiert, was auch "Rechte" kritisieren, dem wird wie jüngst durch die(unser Resümee ): "im Handumdrehen dieentzogen. Weil er in schlechter Gesellschaft daherkommt, zählen seine Argumente nicht mehr. Zwar beobachtet man in derund derden sprachlichen Genderzug ebenfalls mit einigem Missfallen. Aber, ihn offen und frontal zu kritisieren. Aus einem ebenso einfachen wie kläglichen Grund: Die Kämpfer für die gendergerechte Sprache geben erfolgreich vor, die Speerspitze des fortschrittlichen Milieus zu sein."Ganz offen kritisiert dann doch Thomas Steinfeld in derden Vorstoß der Sprachrevolutionäre, denen er entgegnet, eine geschlechtergerechte Sprache reproduziere lediglich die "". Er wünscht sich einen unbeschwerten Sprachgebrauch, der Männer und Frauen nicht auf ihrezurückstoße: "Schlimmer noch: Viele Anhänger der geschlechtergerechten Sprache bestehen darauf, das Geschlecht sei etwas 'konstruiertes' oder kulturell 'gemachtes'. Wenn ausgerechnet Verfechter solcher Lehren den Menschen mit allem Nachdruck in die Bedingtheit des natürlichen Geschlechtes zurückdrängen wollen, verwandeln sich Fragen nach Wahrheit oder Unwahrheit in der Sprache in Konflikte um eine."Wenn schon "Gendersternchen" dann doch bitte "", seufzt in derderweil die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin, die die deutsche Sprache zumindest vor derbewahren will. Sie kritisiert "ein selbst gewähltesdurch eine Kultur, die bewundert wird und der man sich angleichen möchte. Damit reiht sich die deutsche Sprache, die im Nachgang zum Zweiten Weltkrieg und im Unterschied zu Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch von den Vereinten Nationen nie zu einer ihrer offiziellen Sprache ernannt wurde, unter jene Sprachen ein, die Gefahr laufen, ihre Eigenständigkeit verlieren."Im Interview mit derspricht der Journalist, der knapp den Anschlag aufüberlebt hat, über sein Buch "Der Fetzen", Kafka und den "republikanischen Traum, durch Erziehung einenzu kreieren. Er mag eine intellektuelle Konstruktion sein, aber wir haben keinen besseren. Wir müssen alles für ihn tun, damit er in der gegenwärtigen Welt überlebt."Weitere Artikel: Ebenfalls in der sorgt sich Slavoj Zizek um die, die von Feministinnen "entmystifiziert" werde: "Was dann noch bleiben würde, wäre eine langweilige gewöhnliche Welt, in der keine erotische Spannung mehr zwischen Menschen existierte."

Ideen

In der Zeit sucht Bruno Latour in Zeiten des Klimawandels nach einer neuen Bedeutug des Begriffs "Heimat": "Heimat ist nicht das Land der Kindheit, in das uns die Nostalgie zurückversetzt; auch nicht der alte provinzielle und bäuerliche Boden, aus dem man sich immer herausreißen musste, um endlich Anschluss an die hektische und universelle Welt der Modernisierung zu finden; und noch weniger ist sie die Rückkehr in das Dorf der Globalisierungsenttäuschten, die wieder Lederhose tragen und altväterlich patriotische Hymnen anstimmen. Das Wort Heimat bedeutet vielmehr die Möglichkeit, dass wir das, was uns leben lässt, mit dem, was uns bewusst ist, zusammenbringen. Dann erscheinen die Passagen aus dem alltäglichen Leben in Farbe und nicht in Schwarz-Weiß."



Allerdings will Latour weder vom globalisierten Weltbürger wie dem neuen Neonationalismus etwas wissen. Aber was will er dann, fragt sich ratlos Mark Lilla in einer Antwort. "Wenn eine Heimat, wie er behauptet, dadurch definiert ist, dass sich Subsistenzmittel und kollektives Vorstellungsvermögen entsprechen, und wenn diese Mittel heute unweigerlich globale Dimensionen haben, könnte man zu dem Schluss gelangen, dass unsere kollektive Vorstellungskraft an unsere materielle Realität anschließen und global werden muss. Latour aber lehnt den Globalismus ab. Ebenso lehnt er den 'Neonationalismus' ab, wie er ihn verächtlich nennt, leider ohne uns zu verraten, was an ihm 'neo' ist. Was aber ist die Alternative? Nur ein (grüner) Gott kann uns noch retten? ... In seiner republikanischen Form bleibt der Nationalstaat das einzige vernünftige Mittel zur Herstellung menschlicher Solidarität, das uns zur Verfügung steht, um es mit den Folgen der Globalisierung aufzunehmen, so gut wir eben können."