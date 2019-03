Physische Spannung im Moment der Verzagtheit: Barbara Auer in "Vakuum"

Ausgestellte Körperlichkeit: Małgorzata Szumowskas "Die Maske"

InBeziehungsdrama "Vakuum" erfährt eine Frau per Zufall davon, dass ihr Ehemann sie nach heimlichen Bordellbesuchen mit HIV angesteckt hat. Alleine schon wegenmuss man diesen Film sehen, schreibt Katja Nicodemus in derin einer schwärmerischen Würdigung der ja nun tatsächlich großartigen Schauspielerin: "Die Körperlichkeit, mit der Auer spielt, erlebt man selten so selbstverständlich im deutschen Kino. Ob die Kamera Meredith beim Duschen nach dem Tennis zeigt, beim Abendessen mit Freunden, beim Sex mit ihrem Mann, beim Rauchen eines Joints im Garten - Auer erfüllt das Bild mit, noch im Moment der Verzagtheit oder des Zusammenbruchs. Diese Schauspielerin verbirgt nichts, spielt aber auch nicht für den Blick der anderen. Sie bewahrt ihre Unergründlichkeit und teilt sich dennoch mit." Auch-Kritiker Simon Hauck geht vor diesem Film auf die Knie. Fürhat Patrick Wellinski mit der Regisseurin gesprochen "Eine böse Satire auf Sensationslust und Bigotterie" hätte"Die Maske" über einen Metaller in der polnischen Provinz werden können, leider ist der Film über weite Strecken - trotz toller erster Szene - nicht nur inszenatorisch "in den Sand gesetzt", ärgert sich Barbara Wurm in der: Anders alswuchtiger "Kler" spießt ihr der Film die Verhältnisse in Polen nicht allgemein genug auf: Die Regisseurin "setzt aufim Bereich Psychosomatik und auf ausgestellte Körperlichkeit im Extremen, die etwas über den Zustand der Gesellschaft aussagen sollen, was in der Überzeichnung aber nur bedingt gelingt." Auch-Kritiker Bert Rebhandl blieb nach dem Filmauftakt eher etwas enttäuscht: "Kritik an einem Polen, das sich, wenn sie nicht gerade in Form billiger Fernsehshows daherkommt, ist zweifellos legitim ... Aber über die erste Szene kommt 'Die Maske' im Grunde nie hinweg. Dass Menschen sich zum Narren machen lassen, von Konzernen und von der Kirche, das ist keine Sache, die das Kino in Zeitlupe alsauswalzen sollte - auch und gerade wenn es solche 'runs' in Wirklichkeit tatsächlich gibt."Thierry Chervel war sehr viel positiver in seiner Besprechung während der Berlinale 2018: Er lobte ihn als "mit, aber im Grunde ernsten und intelligenten Film".Weitere Artikel: Urs Bühler hat sich für diemit Regisseur getroffen , dem zuletzt wieder die Lust an der Schauspielerei gekommen ist. Auf der Medienseite derseziert Dietmar Dath die neuen "Doctor Who"-Folgen, in denen miterstmals eine Frau in die gestaltwandlerische Titelrolle des britischen Science-Fiction-Klassikers schlüpft.Besprochen werdenBad-Cop-Thriller "Destroyer" ( taz Berliner Zeitung ), bzw. Hauptdarstellerinfür diesen Film runtergerocktes Gesicht ( SZ ),Komödie "Was Männer Wollen" ( Perlentaucher ),auf Heimmedien veröffentlichter Film "A Prayer Before Dawn" ( Perlentaucher ) und der neue Animationsfilm "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks", der - anders als-Kritikerin Katharina Granzin behauptet - keineswegs der erste Asterix-Film ohne Alben-Vorlage ist (das war bereits 1976 der beste und schönste Asterix-Film, "Asterix erobert Rom").