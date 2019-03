Bei denist eine Debatte zu einem Papier der #entbrannt, in dem tausend Wissenschaftler diefür eine neue Klimapolitik unterstützen. Die Historikerin und Atomenergieverfechterin stört sich vor allem an dieser Passage der "Scientists for Future": "Dieser Wandel bedeutet unter anderem: Wir führen mit neuem Mut und mit der notwendigen Geschwindigkeit erneuerbare Energiequellen ein. Wir setzen Energiesparmaßnahmen konsequent um. Und wir verändern-,- undgrundlegend."Dazu sagt Wendland: "Zu einer hundert Prozent low-carbon-Strategie würde aber vor allem diegehören, so sehr sich der deutschsprachige Raum in einer Sonderwegs-Entwicklung dagegen auch wehrt." Und "ich will nicht in einerleben, um in einer klimatisch (vielleicht) geretteten Welt zu leben, sondern ich will eine liberale, demokratische Industriegesellschaft, die den Anforderungen der Zukunft genügt. Jene Gesellschaftsform, die Sie da affirmieren, wird keine Industriegesellschaft sein können." Auf Wendlands Polemik antwortete inzwischen der Agrarökonom, der Wendland vorwirft, ihre Atomagenda zu verfolgen, worauf wiederum Wendland antwortet , Autorin des Buchs "Ich bin von hier - Hört auf zu fragen!", erklärt im Gespräch mit Dinah Riese von der, warum sie diefür "völlig verlogen" hält: "Es interessiert uns nur, wo die Integration gescheitert ist. Wir haben auch nie geklärt, ab wann sie gelungen und abgehakt ist - weil sie es offenbar nie ist. Migranten und Migrantisierte stehen, ebenso ihre Kinder und Enkel. Politiker missbrauchen die Forderung nach Integration, um zu zeigen, wie konservativ und hartgesotten sie sind. Auch, wenn das an der Realität vorbeigeht. Denn eigentlich könnten wir total zufrieden sein."Wann hat es das in Amerika je gegeben? Der kalifornische Gouverneurhat in seinem Staat dieausgesetzt, die Hinrichtungszelle in San Quentin für stillgelegt erklärt und seine Maßnahme damit begründet, dass "die Todesstrafe unseren wichtigsten Werten widerspricht und das Innerste derverletzt". Das Editorial in der macht darauf aufmerksam , dass die Sache damit nicht ausgestanden ist: "Der Gouverneur kann Exekutionen erst stoppen, nachdem die Strafe. Das Gesetz ermächtigt die lokalen Staatsanwälte, von denen viele die Todesstrafe nach wie vor uneingeschränkt unterstützen, immer noch, die. Im Jahr 2016 unterstützten die Wähler knapp eine Initiative, Exekutionen zu beschleunigen, und in der Vergangenheit haben sie Versuche, die Todesstrafe abzuschaffen, stets abgelehnt."