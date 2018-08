Schwerpunkt Kulturelle Vielfalt

Tim Teeman porträtiert fürden malayischen homosexuellen Aktivisten, der heute im kalifornischen Exil lebt - sein Engagement in Malyasia wurde zu gefährlich: "Laut Human Rights Watch 'verbieten zahlreichebasierende Gesetze und Verordnungen einem Mann, sich als Frau auszugeben', sexuelle Beziehungen zwischen Frauen und und zwischen Männern werden kriminalisiert. Auf 'Sodomie' stehen laut Paragraf 377A des Strafgesetzbuches Strafen bis zu 20 Jahre. Die meisten LGBT-Leute in Malaysia versuchen so 'unsichtbar wie möglich' zu bleiben, um nicht von der Polizei aufgespürt zu werden. 'Sie bleiben im Versteck. Es ist nicht sicher, rauszukommen.'"Mit zahlreichen Beispielen erzählt , ehemals deutscher Botschafter in Kamerun und Autor , invom, dem alle Außenseiter in den Gesellschaften und besonders natürlich Frauen zum Opfer fallen können: "Oft sind es, die von Verwandten oder Geschäftskonkurrenten denunziert werden. Andere werden als Hexen gebrandmarkt, damit Verwandte an ihr Erbe kommen. Diese Frauen haben keine andere Wahl, als ihre Kinder und ihren Besitz zurückzulassen und zu fliehen. Manchmal müssen die Frauen sogar inziehen, die es zum Beispiel in Ghana und Sambia gibt. In Ghana schneidet ein Fetisch-Priesteran. Dann wirft er es im hohen Bogen von sich. Verendet das Tier auf dem Bauch, ist dies das endgültige Schuldurteil. Landet das Tier auf dem Rücken, ist die Frau unschuldig."In der unterhält sich Maike Brülls mit Gizem Adiyaman und Lucia Luciano, die in Berlin Partys nur "für* undPersons of Color" veranstalten und damit Erfolg haben. "Die Idee ist, einen Raum innerhalb von Hip-Hop zu schaffen, der sich Frauen* und genderqueeren Personen of Color widmet", sagt Adiyaman "Natürlichdieser Identitäten. Wir buchen also keine cis-männlichen DJs, wir buchen nur unsere eigene Community. Muss ich als Frau das Sternchen vorzeigen?