- sie lehrt an der University of Sussex Philosophie - denkt imüber das "" nach. Ist wirklich jeder eine Frau, der behauptet, eine zu sein, wie es die Trans-Bewegung fordert? Gehört nicht auch einedazu? Und was verlieren wir, wenn wir das aufgeben? Zu viel, fürchtet Stock: "Die Kategorie 'weiblich' ist auch wichtig, um die besonderen Herausforderungen der Mitglieder zu verstehen. Dazu gehören einefür Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Voyeurismus und Exhibitionismus, sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt, bestimmte Krebserkrankungen, Magersucht und Selbstverletzung und so weiter. Wenn selbsterklärte Trans-Frauen in die Statistik aufgenommen werden, wird das Verständnis erschwert. Die Selbstidentifikation eines Mannes mit der Kategorie 'weiblich' oder 'Frauen' bringt nicht automatisch eine erhöhte Gefährdung in diesen Bereichen mit sich ... In einer sexistischen Welt, die oft Frauen als solche benachteiligt, brauchen wir. Wir brauchen natürlich auch gute Daten über Trans-Personen, aber die beiden Aufgaben solltenwerden." (Der Artikel gehört zu einer ganzen Serie über "Transgender-Identitäten", die man alle hier findet .)Im Gespräch mit derversucht, Wissenschaftstheoretikerin und Technikphilosophin an der Universität Stuttgart, etwas Klarheit in die Vorstellung vonzu bringen. Die Vorstellung, Maschinen könnten in der näheren Zukunft einen eigenen freien Willen haben, hält sie für Nonsense: "Auch bei Emotionen, die ich als Prozess auffasse, kommen Elemente wie Wahrnehmungen, Meinungen und Wünsche kausal ins Spiel. Diesen Aspekt kann man auch in Maschinen nachbilden. Darüber hinaus besitzen Emotionen jedoch eine Empfindungsqualität, die Maschinen abgeht. Maschinen haben nur. Diesen Begriff des 'Quasi' entnehme ich der Ästhetik. Der amerikanische Philosoph Kendall Walton hat folgende These aufgestellt: Unsere Empfindungen gegenüber fiktionalen Figuren sind Quasiemotionen. Wenn ich etwa bei der Lektüre vonfürchte, dass die Hauptfigur sich vor den Zug werfen könnte, ist das keine echte Angst, sondern eine."