Anflüge transzendentaler Vergeistigung: Szene aus Wim Wenders' "Grenzenlos"

Hier fährt (und fällt) der Chef noch selbst: Tom Cruise in "Mission Impossible: Fallout"

Mit "Grenzenlos" hatden Roman "Submergence" des Kriegsreportersverfilmt. Es geht um die Liebesgeschichte zwischen einer Biomathematikerin mit Leidenschaft für den Ozean und einem britischen Geheimagenten, der sich einer islamistischen Terrorzelle an die Fersen heftet. Für-Kritikerin Anke Sterneborg liefert dieser Film über zwei Weltretter auf unterschiedlichen Missionen zwar "zwischen Philosophie, Religion und Wissenschaft jede Menge Stoff für", doch "ein wenig mehr" hätte dem Film wohl auch gut getan.Für ziemlich blauäugig hält derweil-Kritiker Andreas Busche den Film: Wenders könne sich nicht entscheiden: "Aufwill er sich nicht komplett einlassen, dann müsste der Film in die Sphären transzendentaler Vergeistigung - wie der späte Terrence Malick - aufsteigen. Das wäre zumindest eine streitbare Position. Oder er bleibt dem Ermessensspielraum der Realpolitik treu. Aber auch dieser Schritt hat bei Wenders den." Immerhin, wirft Andreas Kilb in derein, finden sich in diesem Film, mit dem allerdings auch Kilb ein paar Probleme hat, "einige der besten Szenen, die Wenders seit langem gedreht hat, Bilder, in denenmit Händen zu greifen ist."Zum Glück gibt es da noch den neuen "Mission Impossible"-Film mit, der die Feuilletons einsingen lässt: Für Cruise, immerhin auch schon 56 Jahre alt, sind Stunts noch ( mitunter schmerzintensive ) Chefsache, freut sich Andreas Busche imangesichts des dargebotenen Spektakels. Auch die Inszenierung ist zeitgemäß: Im Vergleich zu Jason-Bourne- und James-Bond-Filmen "inszeniertseine Actionszenen 'erdiger', die Kamera ist nicht bloß Werkzeug, sondern. ... Besonders wirkungsvoll kommt McQuarries Inszenierung im Showdown über dem Himalaja zur Geltung, in dem Cruise nicht nur einen Helikopter im Sturzflug steuert, sondern gleichzeitig die Kamera bedienen muss. Die Auszeichnung '' ist ihm nicht mehr zu nehmen."-Kritikerin Barbara Schweizerhof verleiht der Thrill derdes Star-Körpers in den Spektakelszenen "den Bildern einen Sog, eine..., die kein noch so raffinierter Schnitt nachträglich herstellen kann". Cruise hat sich mit diesem Filmgesetzt, meint Lukas Foerster immit - bei aller Bewunderung - leisem Spott: "Die Mitglieder seines Teams sind keine Kollegen, sondern Fans, und so ziemlich alle Frauen im Film sind verhinderte Groupies. Verhindert, weil Cruise, anders als die Götter der Antike, inzwischenin die Welt der Sterblichen herabsteigt. Es bleibt bei dem einen, kurzen Moment der sexlosen Intimität". Weitere Besprechungen im Standard , in der NZZ und in der FAZ Weitere Artikel: In der empfiehlt Andreas Hartmann diegewidmete Filmreihe im Berliner Zeughauskino . Anke Leweke schreibt in derüber die Filme von, dem das Festival in Locarno eine Retrospektive widmet. Vom Auftakt des Festivals berichtet Urs Bühler in der. Fürhat sich Marc Hairapetian zum Gespräch mitgetroffen, der gestern 100 Jahre alt geworden ist (den dazu gehörigen Porträtfilm bespricht die FR ).Besprochen werdenBodybuilder-Dokumentarfilm "A Skin So Soft" ( taz ),und' Dokumentarfilm "Welcome to Sodon" über eine riesige Elektroschrottdeponie in Ghana ( SZ ), das auf DVD wiederentdeckte, tschechoslowakische Holocaustdrama "Der Boxer und Tod" mit taz , unsere Kritik hier ), im Ersten gezeigter Dokumentarfilm "The King - Elvis und der amerikanische Traum" ( NZZ FR ) undbeim Festival in Locarno gezeigter Film "A Family Tour" ( NZZ ).