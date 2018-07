Nun gibt es auch, ins Leben gerufen durch den Aktivisten Ali Can, den Hashtag , unter dem Menschen mit Migrationshintergrund von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus berichten. Jetzt wird klar, "dass dasweder ein zeitgemäßes Konzept von Einwanderung noch eines vomhat", schreibt Jörg Häntzschel in derund sucht nach Erklärungen: "Die Tatsache etwa, dass Deutschland - anders als Spanien, Frankreich, Portugal oder Großbritannien -kennt. Dass es alle Nicht-Deutschen und Nicht-Christen in der NS-Zeit entweder zur Flucht zwang oder ermordete und damit jene Reinheit erst herstellte, die heute als angebliches Ur-Ideal des deutschen Volkes noch in den Köpfen herumspukt. Nach dem Krieg, bis zum Fall der Mauer war die Wiedervereinigung vordringlicher als die Einwanderung. Und danach war diels die von Türken." Auf ihrer Medienseite druckt die SZ fünf #metwo-Tweets ab.Nie haben so viele Erwachsene diewie seit Herbst 2015, schreibt Malte Lehming imund meint: "Ein Syrer, der Deutsch lernt, fühlt irgendwann auch deutsch. Ihm öffnet sich die Welt der so oft gescholtenen Kulturnation. Er tritt in sie ein. Er beginnt diezu verstehen. Das wiederum befähigt ihn, das Verstandene zu vermitteln. Er wird zum. Früher wurden Länder überfallen und kolonisiert, um die Werte des Christentums, des Abendlandes, der Demokratie oder des Liberalismus zu verbreiten. Heute kommen die Menschen zu uns. Und ob aus freien Stücken oder als Flüchtling: Sie lernen Deutsch, sie kommen uns näher, sie erweitern ihren Horizont."Türkischstämmige Deutsche werden von deutschstämmigen Deutschen immer nochbetrachtet, schreibt die Amerikanerin Rose-Anne Clermont in derund meint: "Deutschland braucht einen Mythos, der esauch erlaubt, zu einem kleinen Mädchen mitzu werden, das von einem Jäger aus Burkina Faso gerettet wird. Es ist zwecklos, allen die gleichen Geschichten aufzwingen zu wollen. Die deutsche Kultur braucht neue Geschichten, notfalls auch mit kleinen Fehlern." Ein? Aber nur wenn der Wolf aussieht wie Ayatollah Chomeini!Rassismus sei alltäglich, schreibt Jean-Pierre Ziegler beizur #-Kampagne, in der sich Opfer auf Twitter äußern: "Betroffen sind demnach vor allem jene, die' aussehen. In dem Papier stehen Beispiele: ein Befragter wurde als 'Neger' beschimpft, eine Frau fand erst einen Kitaplatz, als sie ihr Kopftuch für die Vorstellungstermine ablegte." Womit ebenfalls ein religiöses Kleidungsstück zum Merkmal einer "Rasse" erklärt wird.Diebringt eine Artikelserie über das "" bestimmter Debatten, eine modische Vokabel dafür, wie mit bestimmten Begriffen, Subtexten und Suggestionen Einfluss genommen wird - natürlich wird das "Framing" heutzutage vor allem beivermutet. Luise Checchin nimmt heute den Begriff der "" auseinander. Damit hatte Horst Seehofer auf die in einem-Interview geäußerte Kritik des Bundesverfassungsrichters geantwortet : "Als Exekutivorgan hat die Polizei weitreichende Befugnisse. Sie soll das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen und darf dafür - sofern es verhältnismäßig ist - auch 'unmittelbaren Zwang' ausüben. Wer den Begriff Polizei im übertragenen Sinn benutzt, spielt also zunächst einmal darauf an, dass hier jemand einebesitzt. "So ehrenwert die Motive vielerauch sein mögen, sich als "Bewahrer von Wahrheit und Gerechtigkeit" zu erheben, indem sie sich für Kopftuch tragende Musliminnen stark machen - oft klingen sie dabei nicht anders alsund verhindern eine Reform des Islam, schreibt der Islamwissenschaftlerin der: "Bei vielen mag ein intensives Gerechtigkeitsempfinden und ein Bedürfnis nach Wiedergutmachung gegenüber Minderheiten dahinterstecken, das auf einemwegen der vergangenen kolonialen Herrschaft des Westens und seiner als imperialistisch wahrgenommenen Politik gründet. Selbstverständlich ist das eine ehrenwerte Haltung, die jedoch die Musliminnen in ihrer meisterhaft stilisiertenbestärkt und unbewusst Minderwertigkeitskomplexe bei ihnen auslöst. Denn die Beschützer sprechen den Beschützten indirekt jegliche Art von Selbstverantwortung ab, wodurch deren Selbstentfaltung und Wahrnehmung ihrer eigenen Bedürfnisse verhindert wird. Anderseits löst diese Konstellation auchbei vielen Muslimen aus, so dass Selbst- und Islamkritik abgelehnt werden; der linksliberale Beschützerdrang verdrängt die Probleme in den islamischen Gemeinden."Und in der erzählt Amed Sherwan, wie es ihm erging, als er mit einem T-Shirt am CSD teilnahm, auf dem "" stand. Anwurde offenbar nicht gespart. "Dass den meisten Muslimen in Sachen Religion der Humor fehlt, ist mir klar, aber dass es so krasse Reaktionen gibt, habe ich nicht erwartet. Einige Drohungen waren sehr angsteinflößend. Und jetzt hat mich anscheinend auch noch ein Deutscher unter Berufung aufangezeigt. Wie 'Allah is gay' den Straftatbestand der 'Beschimpfung von Religionsgesellschaften' erfüllen kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel."