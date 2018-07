Rassismus, Dazugehörigkeit,- in der Özil-Debatte wird nur mit den ganz großen Begriffen argumentiert. Aber wer außer Sektenanhängern ist schon total integriert? Geht's also nicht eine Nummer kleiner, fragt Jürgen Kaube in der. "Wenn Migranten oder deren Kinder schlecht integriert sind, weil sie die Nationalhymne nicht singen, waren es dannebenfalls, als sie es vor 2006 kaum taten? Wenn jemand als gut integriert gilt, der es zum Multimillionär gebracht hat, weswegen ihm das Land egal sein kann, aus dem er kommt - inwiefern ist er dann in dieses Land integriert und nicht einfach nur in die Marktwirtschaft? Vielleicht stehen für die entsprechenden Normabweichungen ja darum auchzur Verfügung: Unhöflichkeit, ungebührliches Betragen, Desinteresse, Kaltschnäuzigkeit."Genervt von der "kollektiven Aneignung der" vieler Migranten ärgert sich in derdie alsin Hannover geborene Publizistin und Frauenrechtlerinüber die fehlende Selbstreflexion ihrer Landsleute: "Wir haben ja bis heute kein Selbstverständnis davon entwickelt, wer wir sind und wie wir unser Zusammenleben organisieren wollen.! Bei diesem Wort reagieren einige meiner Landsleute, vor allem die sogenannten Fürsprecher in Migrationsfragen, geradezu allergisch. Doch wir sind an der Situation nicht unschuldig, haben wir vielen Migranten doch beigebracht, dass der Staat alles regelt. Das Wort Kennedys: 'Frag, was du für dein Land tun kannst', bleibt ein Reizthema."Derhat zehn Künstler, Politiker und Unternehmer mit Migrationshintergrund zu ihren Erfahrungen mitund Ausgrenzung befragt . Die Filmemacherinmeint: "In Deutschland existiert ein struktureller,. Ganz offenbar beim DFB, das ist schrecklich, aber auch anderswo. Bei den Recherchen zu meinem NSU-Dokumentarfilm ist es mir immer wieder begegnet, wie schnell sogenannte Migranten kriminalisiert werden.Die. Hier muss die Gesellschaft sich sehr viel mehr sensibilisieren, im Alltag, auf Ämtern, in der polizeilichen Ausbildung, in den Schulen."ist ein "", schimpft indes die Anwältin und Publizistin: "Wenn man ein Land schätzt, muss man sich selbst um Integrationsleistung kümmern. Ich brauchte keinen Integrationskurs, ich habe den Kontakt zu Deutschen gesucht und mich um meine Integration gekümmert. Und all die Menschen, die sich für Deutschland als zweite Heimat entscheiden, haben mit der Integration kein Problem. In Deutschland gibt es nicht mehr Alltagsrassismus als anderswo."