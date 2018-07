In Deutschland demonstrierten unterdessen in vielen Städten Menschenvon Flüchtlingen. Malene Gürgen kommentiert in der: "Mehr alsehrenamtliche Flüchtlingshelfer gab es 2015 in Deutschland, viele von ihnen sind nach wie vor aktiv, andere hinzugekommen. 87 Prozent der Wähler haben bei der letzten Bundestagswahl nicht der AfD ihre Stimme gegeben.Deutschen finden es richtig, dass NGOs im Mittelmeer Flüchtlinge retten. Man fragt sich schon, wann eine der deutschen Parteien auf die Idee kommen wird, dass diese Menschen einesein könnten, um die es sich zu werben lohnt."Was wäre, wennenglischsprachiger Abschiedsbrief nur die schnöde ökonomische Entscheidung derÖzil widerspiegelt, fragt Bettina Weiguny in der: "In derstrahlt die Marke Mesut Özil hell wie nie. In seinem Haus in London hat der Fußballer eigens ein Zimmerlassen. Dort lässt er sich am liebsten ablichten. Angeblich will er sich einebauen." Özil habein den sozialen Medien als andere deutsche Fußballer - vor allem in der muslimischen Welt und in Asien, da komme er nach den ganz großen Stars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messie, aber lange vor anderen deutschen Mitspielern: "Dass Özil es in diese Liga geschafft hat, liegt erwiesenermaßen nicht. Hierzulande lagen seine Sympathiewerte stets unter denen von Thomas Müller, Philipp Lahm oder Manuel Neuer."Die Debatte unter dem Hashtag #läuft aus dem Ruder, berichtet Caroline Schwarz in der: "In dieser Debatte ist es extrem - nach wenigen Tagen wird sie von Hass anstatt von Solidarität und Verständnis dominiert. In den Kommentaren unter den Tweets produzieren viele. Der reicht von Beleidigungen, über Hass bis hin zu Gewaltandrohungen. Die Journalistin und Autorinlöschte ihre Tweets unter #MeTwo am Freitag und erklärte, sie sehe sich dazu gezwungen, da der rassistische Backlash zu groß sei."Armin Nassehi misstraut im Blog seinesder Wohligkeit, mit der Özilsvon vielen aufgegriffen wird. Zwiespältig aber ist für ihn die Lektüre der Erfahrungen unter dem Hashtag #: "Wenn man diese Erfahrungen liest, läuft es einem oft kalt den Rücken herunter. Aberdiese Erfahrungsberichte auch das, was sie anklagen: Sie zeigen, wie weit die deutsche Gesellschaft bereits darin ist, solche Erfahrungenzu halten und sich damit auseinanderzusetzen. Zuvor dürften die Erfahrungen mit Rassismus viel extremer gewesen sein - aber kaum sagbar. Darin ist #seinem Zwilling #sehr ähnlich." Arno Widmann setzt sich in dermit den "" auseinander, die Mesut Özil ablehnen - und in die er sich durch sein Eintreten für Erdogan doch zugleich integriert habe. In der berichtet Jan Bielicki von einer Studie, die zeigt, das Diskriminierungen bei der Arbeits- und Wohnungssuchesind.Außerdem: Michael Göring von derStiftung macht sich im Aufmacher des-Feuilletons Sorgen über dieder AfD, die wie alle Parteistftungen mitausgestattet sein wird, und über die vonangekündigte Stiftung "The Movement" und regt an, dass demokratisch gesinnte europäische Stiftungen einen Thinktank gegen rechts gründen.