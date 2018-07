Der amerikanische Autor schreibt eine Kurzgeschichte für das Blog der: Ein amerikanischer Dichter erinnert sich, wie er mit einemkam, um ein Gedicht zu schreiben, und als erstes durchs Centre Pompidou sauste, wo er eine immens wichtige Begegnung machte, die ihn dazu zwang, erstmals länger als drei Sekunden vor einem Bild stehen zu bleiben: "Ich wischte mit meinen Finger über mein Handy und merkte, dass ich schonin Paris war. Ich hatte so wenig getan, so viel Zeit verschwendet. Wie ein Sturm schlug ich mich durch die Abstrakten Expressionisten und glitt wütend an einem Gorki vorbei. Das war der Moment, als sich alles auf einen Punkt konzentrierte. Die Unschärfe der Abstraktion um mich herum wich zurück, und das Leben bestätigte sich in seinen beruhigenden Formen und Falten. Eine alternde, schöne Frau, mit 165 Zentimetern Größe ungefähr so hoch wie die Leinwand, rutschte vor einen Jackson Pollock aus. Es war, ihre Gliedmaßen spreizten sich über den Boden in alle Richtungen. Ich kann die Flugbahn von Pollocks zufälligen, auf der Leinwand getrockneten Tropfen nicht nachvollziehen, aber ich werde nie dasvergessen, das vor mir lag."Weitere Artikel: Daniel Kolitz besucht füreine Konferenz über, wo man sich mit der Frage auseinandersetzt: "Können wir als Leser die Zeit rechtfertigen, die wir mit dem kreativen Schaffen von Künstlern verbringen, derenwir fragwürdig finden?" Im(in Ton und Text). Paul Jandl stellt in derdiedes Herbstes vor. Im Interview mit der erzählt der Comiczeichner, wie es dazu kam, dass er einen (in der DDR spielenden)-Comic zeichnen durfte. Wieland Freund besucht den Zeichner für die. In der Welt stellt Richard Kämmerlingsbisher nur auf Englisch erschienenes zweibändige Werk zum, "Carbon Ideologies" , vor. In derunterhält sich Karen Krüger mit der Schriftstellerinüber deren Roman "Asymmetrie" und über. Dieempfiehlt in Kurzkritiken einige Bücher für denBesprochen werdenHörbuch "Die ungeliebte Demokratie" ( taz ),' Roman "Der rote Swimmingpool" ( taz ),"Faschismus" ( taz ),Autobiografie "Ein Mensch wird. Auf dem Weg zur Weltreisenden" ( taz ), Thomas Hardys Roman "Jude Fawley, der Unbekannte" ( NZZ ), Wanda Marascos Roman "Am Hügel von Capodimonte ( NZZ ), Hans Magnus Enzensbergers "99 Überlebenskünstler" ( Berliner Zeitung ).