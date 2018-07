Szene aus "Lohengrin". Bild: Bayreuther Festpiele / E. Nawrath

Nachdem Stars wie Alvis Hermanis, Anna Netrebko und Roberto Alagna vorzeitig das Handtuch warfen, ging gestern der "Lohengrin" in Bayreuth unter dem Dirigat vonund der Regie vonüber die Bühne. In den Hauptrollen glänzten, so weit sind sich die Kritiker einig,und nach 18jähriger Hügel-Abstinenz vor allem die große. Die Musikkritiker strömten in Scharen auf den vonundin kaltes Delfter Kachelblau gekleideten grünen Hügel, um dann zu Urteilen in den unterschiedlichsten Tonlagen anzusetzen: "Nahe an der Perfektion", jubelt Peter Huth in derund gerät fast ins Delirieren über diesen "": "Dieses gute, starke Kollektiv, das sich ergänzt und befruchtet, das hätte Wagner zur Lohengrin-Kompositionszeit sicherlich gut gefallen! Bedingungslos die Freundschaft, vorwärts zum großen Ziel,scheint es da zugegangen zu sein! Leinen los und auf ins Gefecht.""Was Christian Thieleman im ätherisch schimmerndem Vorspiel schon an Frische und treibender Energie aus demherausholt, ist schlicht sensationell", schwärmt Werner Theurich bei, da stört Sharons "" Regie nicht weiter. In der lauscht Reinhard J. Brembeck einer "": Thielemann kann "Klang auffächern, auffälteln, in sein Farbspektrum zerlegen, abdämpfen, wattieren, anschmirgeln."Georg Kasch erlebt Wagners Märchen bei Sharon als "Geschichte einer" - anders als bei Wagner dürfen Elsa und Ortrud am Ende überleben: "Das ist schön, denn die Frauenfiguren gehören zu den Schwachpunkten in Wagners Heils- und Führerfigurenkonzeption, dazu muss man schon was sagen dürfen. Entscheidungen wie diese allerdings wirkten viel stärker, wenn sie szenisch auch beglaubigt würden. So bleibt ein eindrücklicher Bilderreigen, der sich nicht immer klar deuten lässt, abermacht."So konventionell, als sei "Wolfgang Wagner selbst am Werk gewesen", stöhnt hingegen Frederik Hanssen aufüber Inszenierung und Bühnenbild: "Das Delfter Blau der Dekorationen hat Rosa Loy und Neo Rauch dazu inspiriert, für die Kostüme altniederländische Hauben und Krägen à la van Dyck zu kreieren - die als Hinweis auf die Überzeitlichkeit des Geschehens wiederuman den Füßen der Choristen kontrastiert werden. Und als wäre das noch nicht desgenug, müssen die Protagonisten zusätzlich Flügel tragen - weil das historische Brabant doch eine Sumpflandschaft war, in der sich so manches Getier herumschwirrte. Wie Peter Pans Feesehen die Frauen aus, während den Herren ihre Mottenschwingen am Rücken herunterhängen wie riesige." In der schimpft Hans-Klaus Jungheinrich: "Geradezu modellhaft führte der amerikanische Regisseur Yuval Sharon vor, wieund die Vermeidung einer schlüssigen Personenführung einen 'Lohengrin' schlicht an die Wand fahren lässt. Wagnerfern war einst auch Schlingensief, aber er hatte Genie. Sharon ergeht sich in ranzigen Chortableaus, teils steif, teils verschusselt."Weitere Besprechungen in der taz ("Diestellt sich nach diesem Lohengrin mit neuer Dringlichkeit", meint Regine Müller verärgert über die Konzeptlosigkeit), im Standard ("Wagners Urenkelin Katharina schupft den Laden mit matriarchalischer Entspanntheit und", lobt Stefan Ender), NZZ ("In Bayreuth war man schon weiter", schreibt Christian Wildhagen),(Das "Ineinander von Schönheit und Haltlosigkeit, unbewohnbar für den Menschen,", meint Jan Brachmann) und der neuen musikzeitung . Besprochen wird außerdem die im Museo Sasso Gottardo gezeigte Bildoper "Bildmaschine Gotthard - Das Reduit" des Künstlers NZZ ).