Heute wird im Bundestag über das drohendedebattiert, mit dem Heiko Maas Facebook zum Zensor machen will. Aber es drohen noch andere Regulierungen einer plötzlich auf ihre Zuständigkeit pochenden Bürokratie, fürchtet Michael Hanfeld in der. So will die SPD neuerdings, dass Google die Inhalte derbevorzugt behandelt. Offenbar sehen die Sozialdemokraten das ganze Netzund möchten wie bei der "Must Carry"-Vorschrift des Rundfunkrechts agieren. Sie zwingt Kabel-Anbieter, die öffentlich-rechtlichen Sender anzubieten: "Übertrüge man das aufs Netz, hieße das, Google & Co. müssten ihreund, wie bei der Fernbedienung fürs Fernsehen, auf diezu setzen. Wie sich das mit der Meinungsfreiheit verträgt, müssen die Sozialdemokraten erklären."Die EU will zwar "" - also die Sperrung gewisser Internet-Inhalte in gewissen Ländern - einschränken, aber viel zu schüchtern, meint die EU-Abgeordnete, die mit Kollegen einen Aufruf ausarbeitete: "Geoblocking sperrt ein europäisches Publikum von weiten Teilen deraus, und Kulturschaffende in Landesgrenzen ein. Besonders hart trifft es Angehörige sprachlicher Minderheiten, außerdem innereuropäische Auswandererinnen und Auswanderer, Austauschstudierende, Menschen, die Sprachen lernen, Startup-Unternehmen und viele mehr. Die aktuell geplanten Maßnahmen bleiben weit dahinter zurück, die Fehlermeldung 'Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar' dort zu beseitigen, wo die Menschen in Europa am häufigsten darauf treffen: Beim."Tomas Rudl liefert aufHintergründe zum Thema. Künftig wird man sein Netflix-Abo auch im europäischen Ausland nutzen dürfen: "Allerdings umfasst die Verordnung bloß die Weiternutzung- den Zugriff auf Live-Streams oder auföffentlich-rechtlicher Anstalten regelt das Gesetz nicht, ebensowenig wie das Abschließen von Online-Abos im EU-Ausland. Weiterhin kann man als deutscher EU-Bürger keinen Vertrag etwa mit dem griechischen Netflix-Ableger eingehen oder ungehindert aus einem beliebigen Mitgliedstaat das polnische TV-Programm ansehen."Außerdem: In der warnt Evgeny Morozov mal wieder vor der Übermacht, ohne auch nur den Schatten einer Gegenstrategie anzubieten.