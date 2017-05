Nachtrag

Was ist der Stand und vor allem das Klima in derin Deutschland - herrschen schon ähnlichewie in britischen oder amerikanischen Universitäten? Einige Artikel bringen heute Material zur Debatte. erzählt in ihrem Blog, wie sie nach einem Vortrag im Audimax der Uni Würzburg von einigenals "Rassistin" angeprangert wurde, die "alle Muslime verteufelt": "Das Phänomen ist meiner Politikgeneration wohlbekannt. In den 1968er und 1970er Jahren hießenKBW oder KPDML oder Maoisten oder Trotzkisten. Ihr Diskurs war genauso verhetzt,(für 'das Proletariat') wie der dieser heutigen, pseudolinken Szene (für 'die Muslime'). Dieser Generation steht jedoch fatalerweise zur Verbreitung ihrer wirren Ideen auch noch das Internet zur Verfügung. Doch die Schlagworte heute lauten nicht mehr 'Internationale' und 'Klassenkampf', sondern '' und ''."Im Gespräch mit René Scheu von derwarnt der Historikervor der Herrschaft eines angeblich, der etwa "die Tribalisierung und Ethnisierung der Gesellschaft, offene Grenzen und die Verteufelung des Nationalstaats, die Anbetung der Globalisierung, die Moralisierung aller politischen Fragen und die Rehabilitierung der Religion gegenüber der Aufklärung" vertritt. Dabei handelt es sich laut Baberowski um eine Doktrin ohne Autor: "Zöge jemand die Fäden, wäre es einfach, sie ihm auch wieder aus der Hand zu nehmen. Die Wirkung derund ihrer politisch korrekten Sprache besteht ja gerade darin, dass es keinen Urheber mehr gibt, dass sich die repressiven Strukturen verselbständigt und von benennbaren Personen emanzipiert haben. Niemand verordnet etwas, aber alle glauben, sie müssten etwas tun, weil es alle anderen auch tun."Wer verstehen will, warum die, die den Diskurs in Deutschland so prägten und prägen, gerade so abrutschen, sollte vielleicht' Buch "Freiheit verteidigen" lesen, meint Autor Thomas Schmid. Denn wenn der ehemalige Leiter der Böll-Stftung "mit den allerbesten Argumenten eine, die grüne industrielle Revolution fordert, dann steht er - wie ich auch - vor einem Dilemma, das er freilich nicht benennt. Wer wäre eindarauf gewesen, diese Revolution politisch zu orchestrieren, als eben die Grünen? Doch genau das haben sie, wie Fücks ausführlich zeigt, nicht getan. Sie haben sich in, ja -feindschaft eingegraben. Ich will nicht von einem Drama oder gar einer Tragödie sprechen, aber traurig ist es schon."Leander F. Badura begibt sich für denin die avantgardistischsten Zirkel derund erklärt neben dem Begriff der "" auch den der "". Weiße schleppen demnach von Geburt an ein "Privileg" mit sich rum, dass sie kritisch reflektieren müssen, damit sie bei ihren Opfern keine Traumata "triggern": "Was als ernsthaftes Nachdenken über den Umgang mit alltäglichen Formen von Sexismus oder Rassismus begann, wurde so binnen weniger Jahre zu einem Werkzeugkasten für eine. An die Stelle von Reflexion, Kritik und Austausch ist das sture Lauern auf mögliche Fehler des Gegenübers getreten." (: der Artikel war schon am 26.4. imerschienen, steht jetzt aber mit Datum vom 17.5. noch mal im Netz. Auch nicht die feine Art, lieberWie ein angeblich antirassistischer Diskurs ins Gegenteil umschlägt, erklärte Schriftsteller und Psychoanalytikerschon vor ein paar Tagen im Gespräch mit dem österreichischen Blog, das heute in zitiert wird: "Wer den Begriffverwendet, macht das in kritischer Absicht - um etwas Negatives zu bezeichnen. Er wird mehr oder weniger synonym mit Rassismus verwendet. Und hier beginnt das Problem: Anstatt dass es um den Schutz einzelner Menschen vor Diskriminierung ginge, wird mit dem Begriff Islamophobie so getan, als wäre der Islam, dem Menschenrechte und Schutz zustünden, obwohl Menschenrechte doch Individualrechte sind. Gegenüber Menschen, die aus guten Gründen buchstäblich 'islamophob' sind, das heißt weil sie zum Beispiel aus Angst vor dem Islam aus der islamischen Republik Iran geflohen sind, findet mit diesem Begriff einestatt."