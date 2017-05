"Nicht falsch, nicht neu", gähnt Malte Hemmerich in derüber' Inszenierung von Giuseppe Verdis "Aida" im Ausweichquartier des Théâtre de la Monnaie in Brüssel. Dass der Kritiker am Ende doch begeistert ist, liegt vor allem an der Sopranistinin der Titelrolle: "Wenn schon die Regie an vielen Stellen nicht für knisternde Spannung sorgen kann, so ist es schlicht das Warten auf die nächste ihrer Szenen, das aufregt. Mitsingt sie in der Tiefe, nachdem sie ihrem Geliebten Glück gegen das Vaterland wünschte, da stellen sich Nackenhaare auf. Und wo andere Sopranistinnen sich in der Partie auf harte Höhen verlassen, zeigt sie immer Mut zurmit in jedem Ton knackig blühendem Timbre." (Mehr, auf Deutsch, beim Belgischen Rundfunk Besprochen werden' Cybermobbing-Stück "Alle außer das Einhorn" am Berliner Grips Theater ( taz ),Inszenierung von"Rausch" bei den Ruhrfestspielen ( SZ ),Bosch-Reverenz "Garten der Lüste" bei den Tanztagen Potsdam () undInszenierung von"Schöpfung" am Theater an der Wien ().