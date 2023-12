"Die Infamie, mit der dieund die Relativierung des Holocaust fortgesetzt und verschärft wird - das hat schon eine neue Qualität. Und es ist kein Einzelfall", meint bei denBernd Rheinberg mit Blick aufArtikel im unser Resümee ) und einen anonymen Beitrag im. "Interessant ist auch hier die schwammige, aber listige Unterstellung, man könne in Deutschland, weil die Staatsräson, die bedingungslose deutsche Unterstützung Israels, dagegen stünde. Tatsächlich waran der israelischen Regierung wegen ihres Versuchs, den Rechtsstaat auszuhebeln, und auch wegen ihrer Siedlungspolitik vor dem 7. Oktober. Sie war gewaltig in Israel, sie war unmissverständlich in Deutschland, in Europa und den USA. Was es aber nicht gibt in Deutschland, das ist auch nur ein Fünkchen politischen Zweifels am. Man wagt sich nicht weit vor, wenn man feststellt: Genau dieses Existenzrecht ist den postkolonialen Kritikern Israels ein Dorn im Auge."Die Geschichte desist lang, wenn auch in der Öffentlichkeit immer noch nicht so wahrgenommen wie die des rechten Antisemitismus. Dass der neue Antisemitismus anFuß gefasst hat, macht ihn um so gefährlicher, schreibt -Autor Thomas Schmid in seinem Blog. Für ihn manifestiert er sich auch in einer Antwort vieler Intellektueller auf, der Israel gegen den Voruwrf genozidaler Absichten in Schutz genommen hatte (unser Resümee ): "Die Antwort ließ nicht lange auf sie warten. Eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, darunter die Philosophinund der Historiker, widersprachen Habermas heftig (unser Resümee ). Sie warfen ihm imeinseitige Parteinahme für Israel vor. Und hielten es für völlig berechtigt zu fragen, ob durch das israelische Vorgehen 'die rechtlichenerfüllt seien'. Die staatlich finanzierte Kulturlinke hat sich radikalisiert. Und macht nicht einmal mehr vor den eigenen Säulenheiligen Halt. Die Kulturrevolution frisst ihre Väter."Imwarnt Christoph David Piorkowski davor, sich davon täuschen zu lassen, dass sichaufspielen. Zum einen diene dies nur als Strategie,zu "befeuern". Und: "Dass die Rechte versucht, Juden gegen Muslime auszuspielen, heißt nicht, dass sie dem Judentum wohlgesinnt wäre. Denn dieses wird im alt- wie im neurechten Denken mit dem als dekadent und zersetzend gezeichneten Liberalismus assoziiert, den das völkische Milieu mehr hasst als alles andere. Der Historikerhat in seinem Standardwerk 'Die Autoritäre Revolte' minutiös nachgewiesen, dass neurechte Ideologieproduzenten, von Alain de Benoist bis Karl-Heinz Weißmann, eben nicht 'den Islam' als Hauptfeind erachten, sondern den'. Dieser wird hier mindestens implizit als jüdische Machenschaft imaginiert, mit der die natürliche Identität des 'Volkes' dauerhaft zersetzt werden soll." (Schade nur, dass inzwischen auch große Teile der Linken den Universalismus als Feind betrachten.)Aufist es Alan Posener egal, von welcher Seite Antisemitismus kommt - Fakt ist: Wir haben ein Problem mit Antisemitismus. Aber derwundert ihn nicht: "Das Problem ist, und beileibe nicht nur in Harvard und anderen Elite-Unis der USA, dass viele Lehrkräfte und Administratoren nicht begreifen, was gerade passiert; nämlich dass sie, was über Jahrzehntewurde. Dass die akademische Mode desund der Critical Race Theory nun ausgebrochen ist aus den Seminarräumen und Hörsälen, und, um Karl Marx zu zitieren, die Massen ergriffen hat und damit zur materiellen Gewalt geworden ist. Zur Gewalt gegen Jüdinnen und Juden.""Politische Probleme in unserer Gesellschaft werden zunehmend auf der Basis einer sogenanntengehandelt", nicht erst seit dem Krieg in Nahost, klagt die deutsch-französische Schriftstellerin, die in derfragt: Können wir nicht mehr universell denken und urteilen? "Die Praxis der aktuellen öffentlichenist zu einem großen Teil ein Import aus den USA. Dort waren es zu Beginn der Kolonisation die, die aus religiösen Gründen Bekenntnisriten praktizierten, und zwar in Form eines Nachvornetretens vor die religiöse Gemeinde, vor der dann die eigene religiöse Bekehrung vorgetragen wurde. Diese kulturelle Praxis ist heute noch in den US-Filmen und Serien sichtbar: Kaum ein Wendepunkt, in der nicht ein Bekenntnis (des eigenen Traumas, eines Fremdgehens oder geheimer Sehnsüchte) vor Anderen eine Heilung oder eine narrative Dynamik in Gang setzt. Es versteht sich von selbst, dass, das Persönliche politisch zu machen, sich damit bestens verbinden lässt." Aber: "Der öffentliche Diskurs darf nicht zu einerverkommen. Es muss auch darum gehen, Erkenntnis zu gewinnen und das große Ganze im Blick zu behalten."Mit akademischer Zurückweisung, abgesagten Preisverleihungen oder der Entfernung aus einem Verlagsprogramm ist wenig gewonnen, meint Harry Nutt, der in derdaran erinnert , wie derim Sommer 2002 das in der Jubiläumsreihe "40 Jahre Edition Suhrkamp" erschienene Traktat "Nach dem Terror" des kanadischen Philosophenaus dem Programm nahm. Hondrich hatte in dem Traktat geschrieben: "Ich für meinen Teil habe keinen ernsthaften Zweifel (…), dass die Palästinenser mit ihrem Terrorismus gegen Israel ein moralisches Recht ausgeübt haben. Sie hatten ein moralisches Recht, das dem moralischen Recht etwa der afrikanischen Menschen in Südafrika gegenüber ihren weißen Sklavenhaltern und demin nichts nachsteht." Seine Wirkung habe Honderichs Traktat dennoch erzielt, so Nutt: "Dessen Rechtfertigung terroristischerin den weltweiten Solidaritätsbekundungen für Palästinenser, und auch die Bezeichnung Israels als Apartheidstaat hatte in Honderich einen frühen und entschlossenen Verbreiter. Unmittelbaren Einfluss hat der inzwischen 90-jährige Philosoph auf Jeremy Corbyn, den wegen seiner notorisch antisemitischen Haltungen seit jeher in der Kritik stehenden früheren Chef der britischen Labour Party."