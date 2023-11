Für den Politologenist die Rede von der "" nicht mehr als eine, wie er auf.ch schreibt . Mehr noch: "Eine solche Staatsräson, die als bloße abstrakte Referenz genutzt und weder durch staatliche Interessen noch durch konkretegerechtfertigt wird, ist nicht ein Ausdruck von 'Verantwortung', sondern umgekehrt von", meint er und wirft Deutschland vor, sich auf seine Schuld zu berufen, um im aktuellen Kriegzu müssen: "Konkret unterstützt man eine Regierung, die schon in der Vergangenheit die Sicherheit ihres Landes nicht garantieren konnte und es heute vielleicht auch nicht tut. Man unterstützteiner Regierung, die man vor dem 7. Oktober für ihre Unterwanderung des Rechtsstaats kritisiert hat, und riskiert damit, sowohl die Rolle des Völkerrechts insgesamt als auch die Glaubwürdigkeit Deutschlands, beides zentrale deutsche Interessen, zu unterminieren. Und man nimmt die Gefahr in Deutschland in Kauf. Es bräuchte substantielle Argumente, das zu legitimieren, aber der bloße Verweis auf die Staatsräson reicht vielen offenbar aus. Wie kann das sein?", die sichstellen, müssen mit Anfeindungen undrechnen, berichtet Stefan Laurin, der für dieunter anderem mitgesprochen hat. Im Moment sei die Lage "dramatisch", sagt Mansour: "'Ich fühle mich immer wieder überfordert und habe manchmal Angst. Es gibt Momente, in denen ich stark bin und andere, in denen ich zweifle. Aber das alles betrifft nicht nur diejenigen, die wie ich bekannter sind.' Auch ganz normale Muslime, die sich, werden bedroht. Sie würden sich bei ihm melden und fragen, ob sie sich öffentlich äußern sollen. 'Ich muss darüber nachdenken, ob ich es ihnen wirklich empfehlen kann. Wenn man sagt, dass das, was am 7. Oktober geschehen ist, Terror war. So einehabe ich in Deutschland noch nie erlebt. Mansour ist sich sicher, dass auf Deutschland einezukommt, deren Folgen auch nach Ende des Krieges noch zu spüren sein werden: 'Das ebbt nicht wieder ab. Die Zahl der radikalen Islamisten auf den Straßen ist gewachsen, weil sowohl Teile der Linken als auch der Mehrheitsgesellschaft in den letzten Jahren, verdrängt haben und ihnen zum Teil leider auch Rückendeckung geben.'"Der Wahlsieg vonin denmuss übrigen europäischen Ländern eine Warnung sein, ruft Thomas Kirchner in der. Zu lange ignorierte man schon Bedenken in der Bevölkerung, beispielsweise in Bezug auf die Asylpolitik. Am Ende gewinnt ein Ultranationalist wie Wilders, der einen "totalen Asylstopp" inklusive der Verteidigung der niederländischen Grenze durch Soldaten fordert, meint Kirchner kopfschüttelnd: "Dies ist ein, auch die deutschen. Es wird Zeit, sich ernsthaft um die Sorgen der Bürger zu kümmern. Ja, auch bei der Migration. Wie kann es sein, dass sich die EU nach achtjährigem Ringen auf eine Asylreform verständigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nicht funktionieren, kaum etwas verändern wird? Ein 'Asylstopp' ist so absurd wie unmenschlich. Es gibt andere, humane Lösungen, die dasbeenden und die Zuwanderung besser ordnen können. Auf diesollte nun größtmögliche Energie verwendet werden. Oder es ist Marine Le Pen, die den nächsten großen Sieg einfährt."In dieser desolaten politischen Situation muss Europafinden, fordert der Diplomatim-Interview: "Sobald sich in Polen eine europafreundliche Regierung gebildet hat, sollten Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Donald Tusk das Weimarer Dreieck, also die Partnerschaft zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, wiederbeleben, und weiteren EU-Staaten eine Mitarbeit in diesemanbieten."Im Aufmacher des-Feuilletons will sich Edo Reents gar nicht ausmalen, was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zumfür diebedeutet: "Für die Bahnsanierung fehlen aus dem von Karlsruhe gestrichenen Klima- und Transformationsfonds, faktisch aber wohl doppelt so viel. Insgesamt sind 80 Milliarden als Bahninvestitionen für die nächsten Jahre veranschlagt, die Hälfte davon hatte die Bundesregierung erst im September zugesagt. Wenn jetzt auch noch der Wirtschaftsstabilitätsfonds gekippt wird, was durchaus möglich ist, fallen, von denen man etliche für die Bahn gebrauchen könnte. Zur verspäteten Bereitstellung der Züge wird also die entfallende Bereitstellung von Geld kommen. Was das bedeutet, kann sich jeder ausrechnen. All die neuen Wagen werden immer weniger zum Einsatz kommen. Gleichzeitig wird dasauf den noch funktionierenden, aber irgendwann eben auch maroden Schienen immer größer."