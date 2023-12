Die Autorin, die vor einigen Tagen in einem israelkritischen Essay im Unser Resümee ) unter anderem anprangerte, das "deutsche Bestehen auf der" verstelle den Blick auf israelische Verbrechen gegen die Menschlichkeit, soll am Freitag dender Heinrich-Böll-Stiftung erhalten. ImGespräch mit Peter Neumann, beruft sich Gessen auf Hannah Arendt, die 1948 dieverglich: "Viele große jüdische Denker, die den Holocaust überlebten, haben nach dem Krieg direkte Vergleiche mit den Nazis gezogen. Es war für sie wesentlicher Bestandteil'. Hannah Arendt verglich die Freiheitspartei mit den Nazis nicht nur wegen ihres Nationalismus, sondern weil sie Gewalt anwendete gegen Zivilisten aufgrund ihrer. Der offene Brief bezog sich auf einen Angriff, den zionistische Einheiten im Frühjahr 1948 auf das arabische Dorf Deir Jassin im Nordwesten von Jerusalem verübt hatten, das in keiner Weise am Krieg in Palästina beteiligt war. Es ist eine Kritik an rassistisch motivierter Gewalt. Mir ist bewusst, dass diese Art des Vergleichs insbesondere in Deutschland schnell alsgilt. Deshalb ist es für mich auch so wichtig, dass eine so differenzierte und kluge Denkerin wie Arendt diesen Vergleich nicht gescheut hat.""Ist dies das 'politische Denken', das die Böll-Stiftung mit Preisen auszeichnet", fragt ein entsetzterThierry Chervel in einem Twitter-Thread. Gessens Essay kulminiert in einem Vergleich des Gaza-Streifens, die die Nazis in Osteuropa für die Juden anlegten. Und nun werde "". Chervel dazu: "Die Infamie dieser Gleichsetzung wird noch deutlicher, wenn man ein paar Zahlen vergleicht: Das Warschauer Ghetto hatte laut Wikipedia 450.000 Einwohner auf 3,1 Quadratkilometer, das heißt eine Bevölkerungsdichte von 146.580 Einwohnern pro Quadratkilometer. Der Gazastreifen hat 2,048 Millionen Einwohner auf 365 Quadratkilometer, das heißt eine Bevölkerungsdichte von 5.328 Einwohnern pro Quadratkilometer."Mit das Bizarrste ist die Rolle, diebei den internationalen Diskussionen über die Hamas-Pogrome und die israelische Reaktion darauf zugebilligt wird. Dabei hat Deutschland bei den jüngsten UN-Resolutionen doch eher eine wankende Haltung manifestiert. Als wollten sie Masha Gessens Essay sekundieren, veröffentlichen einen Aufruf unter dem Titel: ": Global Scholars' Letter Condemning Germany's Role in Silencing and Contributing to Palestinian Genocide." Ihr Vorwurf: "Die deutsche Regierung und die Medienplattformenan den Holocaust und setzen jede Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleich. Gleichzeitig propagieren sie die unbegründete Vorstellung, dass die zugewanderte Bevölkerung in Deutschland, insbesondere Muslime, von Natur aus antisemitisch sind." Auf der Hand liegt für die Autoren außerdem Folgendes: "Im Wesentlichen verfolgt der Staat Israel einegegen die Palästinenser, die darauf abzielt, ihnen ihre Heimat zu nehmen."Wie würden die Gründerväter der, deren 75. Jahrestag wir in diesem Dezember begehen, wohl auf den Krieg in Nahost, das Schicksal der Uiguren oder die Folterpolitik nach dem 11. September blicken, fragt der Rechtswissenschaftler Philippe Sands, der imskizziert, was alles zu tun bleibt. Etwa im Blick auf die: Wir müssen "über die Rechte des Menschen hinausgehen und dieanerkennen. Was das Klima angeht, sagen uns die Wissenschaftler, dass das, was sehr bald kommen wird, katastrophal sein wird und dass das Versäumnis der CO28, sich zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu verpflichten, unzureichend sein wird. Vielleicht wird es der Umwelt gut gehen, aber uns Menschen nicht. Denken Sie über Rechte im Zusammenhang mit der Klimakrise nach. Denken Sie an, der alsin die Satzung des IStGH aufgenommen werden soll."Bei einer Diskussion am Berliner Wissenschaftskolleg zur Lage in Israel, bei der die Sozialanthropologinund der Philosophsprachen, hörte Jürgen Kaube in dervor allem Einseitiges und Abgehobenes: "Boehm polemisierte gegen die '', diegeworden sei und nur noch als Mythos diene. Sein eigener Vorschlag einesbezeichnete er hingegen als. Rückfrage: Was unterscheidet eigentlich eine Utopie von einem Mythos? Was unterscheidet beides voneinander vor allem in einer Situation, in der die eliminatorischen Absichten der Hamas überdeutlich hervorgetreten sind, einer Hamas, die seit Jahrzehnten uneingeschränkt über den Gazastreifen herrscht? Das generellein den binationalen Staat liefe aufund acht bishinaus. Die Frage, wie unter solchen Umständen politische Teilhabe geregelt werden solle, erhielt den Bescheid, die palästinensische Mehrheit sei von Israel zu akzeptieren, für weitergehende Details fühlte sich der Philosoph.""An den privat finanzierten amerikanischen Universitäten wächst mittlerweile der, jüdische Mäzene ziehen wegen derihre Spenden zurück", berichtet Maria Ossowski in der: "Es ist nicht auszudenken, welch ein Aufschrei durch die Szene ginge, wenn Deutschland darüber nachdächte, seine Hochschulfinanzierung an einen zielführenden Kampf gegen Antisemitismus zu binden. Eine absurde Idee? Zumindest keine realistische, auch wenn sie durchaus pragmatische Vorteile böte. Beim Geld hört bekanntermaßen die Freundschaft auf. Und beim Geist? Dieberichtet viavon einer kleinen Umfrage, die der Politikwissenschaftleraus Berkeley mit 250 Studenten gemacht hat. 85 Prozent von ihnen bejahten die Parole 'From the river to the sea, Palestine will be free'. Welcher Fluss und welches Meer gemeint seien, wollte Hassner wissen. Einige antworteten, beim Fluss handle es sich um den Nil.. Das Meer sei die. Oder der Atlantik. (Es ist zu fürchten, dass bei deutschen palästinensischen Aktivisten die Antworten ähnlich faktenfrei ausfallen.)"