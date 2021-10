Gestern redete der polnische Ministerpräsidentim EU-Parlament und verteidigte den Abbau des Rechtsstaats in seinem Land, der vom folgsamen polnischen Verfassungsgericht abgesegnet wurde:habe Vorrang. Eric Bonse berichtet in dervon der stürmischen Aussprache.Christian Rath erläutert in einem zweiten Artikel, dass der "bis heute nicht geregelt" ist. Auch zwischenundherrscht keine Harmonie: "Wie argumentiert der EuGH? Er erklärt, dass eine Rechtsgemeinschaft wie die EU (und damals die EG) nur funktionieren kann, wenn das gemeinschaftliche Recht. Der Vorrang muss deshalb auch gegenüber nationalem Verfassungsrecht gelten. Wie argumentiert das BVerfG? Das EU-Recht gehe nur in den Bereichen vor, in denen die EU-Staaten der EUhaben. Das BVerfG reklamiert für sich die Macht, zu entscheiden, ob im konkreten Fall der Vorrang des EU-Rechts gilt oder ob ein EU-Akt in Deutschland unwirksam ist."Thomas Gutschker hat den Auftritt Morawieckis für dieverfolgt: "Wenn dieser Tag, an dem das Europäische Parlament in Straßburg und die Europaminister in Luxemburg parallel über die Rechtsstaatlichkeit in Polen debattierten, eines gezeigt hat, dann dieses: Polen istgerückt. Seine Regierung sprach über die EU-Institutionen wie über eine fremde, gewalttätige Macht - als handle es sich um die Sowjetunion."Polen hat mit seiner Entscheidung, polnisches Recht über europäisches zustellen, einen, der eigentlich längst keiner mehr ist, meint Stefan Kornelius in der: "Polen will- und zur Wahrheit gehört, dass es mit diesem Wunschist. Deutschland steht am anderen Ende des Spektrums und mag es gar nicht verstehen, dass die Verrechtlichung Europas nicht als Segen betrachtet wird. Für die künftige Bundesregierung und die Kommission gehört aber auch dies zur bitteren Erkenntnis: Es gibt. Um den Rechtsstaatsmechanismus umzusetzen, fehlt im Rat die qualifizierte Mehrheit. Für harte Sanktionen nach dem Artikel-7-Verfahren sind die Anforderungen noch weniger zu erfüllen."In Spanien gab es Äußerungen des Bedauerns von Politikern, dienahestanden, auch wenn" noch nicht gefallen ist, berichtet Paul Ingendaay in der. Der in Deutschland lebende Autor habe mit seinem Roman "Patria", in Spanien ein Bestseller, viel dazu beigetragen: "'Genau wie in der deutschen Nachkriegsgeschichte', so der Autor, werde der Augenblick kommen, 'da baskische Jugendliche ihre Eltern fragen: Wer war denn das, der in dieser Straße umgebracht wurde? Und auf welcher Seite standet ihr?' Dieser Augenblick kommt näher. In gewissem Sinn pirscht sich die ganze spanische Gesellschaft an ihn heran, allein schon durch, durch Filme, Bücher und die Historisierung des Geschehenen, wie sie etwa das neue ' Gedenkzentrum für die Opfer des Terrorismus' in Vitoria betreibt."Die Osteuropahistorikerin erzählt beiden oft kleinlich wirkenden Konflikt um die Bezeichnung des Staates, der sich auf griechischen Druck in "" umbenannt hat. Damit war der Weg in die Nato gebahnt - nicht aber der in die EU, denn hier macht nun überraschender WeiseDruck: "Da Mazedonien im Mittelalter kurzzeitig zum Bulgarischen Reich gehörte und da die ethnische und sprachliche Nähe der beiden südslawischen Völker groß ist, wurde und wird auf die Mazedonier:innen. Es wird negiert, dass im jugoslawischen Teil Mazedoniens (Vardar-Mazedonien - das Territorium des heutigen Staates) im Verlauf der letzten hundert Jahreist, die sich als 'mazedonisch' bezeichnet und seit 1944 über eine kodifizierte Schriftsprache verfügt. Die Erkenntnis, dass Nationensind und es nicht seit dem frühen Mittelalter eine unveränderliche 'bulgarische Nation' gibt, hat sich bisher auch in der bulgarischen Geschichtswissenschaft kaum durchgesetzt."In der, unter ihrem frommen Präsidenten Tayyip Erdogan, beweisen diedas Ausmaß der Korruption, schreibt Bülent Mümay in seinerKolumne: "Aus der Büchse der Pandora kam auch diezum Vorschein. Sie erhielt in der Erdogan-Ära Ausschreibungen über rundvon der Regierung und wird im Bericht der Weltbank als eines von drei Unternehmen geführt, das die meisten öffentlichen Ausschreibungen weltweit gewann. Auch die Cengiz Holding transferierte ihre Millionen."