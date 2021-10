Bill Murray als Zentrum in einem Wimmelbildfilm: "The French Dispatch"

neuer Film "The French Dispatch" ist eine Liebeserklärung ans. Die Geschichten des deutlich amorientierten Magazins bilden dabei die mit übersprudelnder kreativer Energie gestalteten Episoden des Films, die noch bis in kleinste Winkel mit Stars vollgestopft sind. So ist "The French Dispatch denn auch "als Film", hält Juliane Liebert in der SZ fest. "Wer am schnellsten die meisten Schauspielerikonen findet, gewinnt.undgeben sich hier blitzschnell die Klinke in die Hand." Murray bildet allerdings das Zentrum, wenn er "als weiser Chefredakteur nicht nur seine Redaktion zusammenhält, sondern den ganzen Film. Von ihm kann man lernen, dass Redakteure eigentlich nichts tun können, außer ihren Autoren, was kommt. Und wenn Sie jetzt diesen Schlusssatz lesen, dann ist es wohl genauso passiert."Auch dieser Anderson-Film ist wieder einund entspricht damit ziemlich ausgezirkelt der ästhetischen Marke dieses Auteurs (in der erklärt sie uns Jan Wiele), schreibt Andrey Arnold in der: "Wer einen von Andersons Filmen gesehen hat, hat seine Bildsprache gemeinhin intus und abrufbar. Dann reicht bereits ein zentralperspektivisches Standbild, und die ganze wunderliche Anderson-Welt flammtauf." Und dennoch muss Arnold "konstatieren, dass es doch wiedergeworden ist." Übersatt rollt Tim Caspar Boehme aus dem Kino: "Am Ende ist es ein bisschen viel. ... Der Film zerfällt darüber in, die sich gegenseitig ausbremsen und deren ausgestellte Künstlichkeit für zunehmende Distanz beim Betrachten sorgt. Man fühlt sich wie vor einer, von der ein, zwei Stück hervorragend schmecken mögen, die man aber besser nicht in einem Zug aufessen sollte."Katrin Gänsler berichtet in dervom Filmfestival inin Burkina Faso, wo unter anderem über die Lage dergesprochen wird. Ein Problem, das sich diesen stellt: Es gibt, seit "in den Achtzigerjahren mit einem Strukturanpassungsprogramm von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) begonnen" wurde: "Verschuldete afrikanische Staaten sollten zinsgünstige Kredite bekommen, wenn sie ökonomische Reformen durchführen. Im Senegal führte das dazu, dass die Regierung unter anderem die nationale Kinogesellschaft privatisierte ... Sie betrieb damals 80 Kinosäle, die verkauft und in Einkaufzentren und Geschäftsgebäudewurden. In neue Kinos wird heute mit einer Ausnahme nicht mehr investiert. Das französische Bezahlfernsehen, das im frankophonen Afrika massiv um Zuschauer*innen wirbt, betreibt unter dem Namen Canal Olympia eigenen Angaben zufolge."Außerdem: Die Aufregung umComedyspecial "The Closer" ( mehr dazu ) ist ein großes Missverständnis, meint Wenke Husmann im Kommentar auf: "Die Erwartungshaltung gegenüber Comedy, sie habe unsererzu dienen, ist eine grundfalsche." Wilfried Urbe berichtet in dervon denbeiund. Im empfiehlt Dorian Waller die Retrospektive der. Der auf abwegig verdrehte Horrorfilme spezialisierte Filmemacherwird der nächstenals Jurypräsident vorstehen, meldet Susan Vahabzadeh in der. Besprochen wirdauf Magenta TV gezeigte BBC-Miniserie "The North Water" ( taz ).Und:! Zwei bei uns veröffentlichte Texte sind für den Siegfried-Kracauer-Preis für dienominiert. Einmal Olga Baruk über "Space Dogs" und Lukas Foerster über Alexander Kluges und Khavns Experimentalfilm "Orphea"