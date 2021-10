Deutsche Medien vermochten nichts gegenoder wurden zurückgepfiffen, aber diemuss nur(unser Resümee ), da entlässt der Springer Verlag den ehemaligen Chefredakteur der, dem vorgeworfen wird, die Abhängigkeit untergebener Mitarbeiterinnen auch sexuell ausgebeutet zu haben.bringt als Aufmacher eine von gleich(und Autorinnen!) gezeichnete investigative Meisterleistung zur Entschlüsselung der ungeheuren Vorgänge: "Nach-Informationen soll es tatsächlich einezwischen Reichelt und einer ihm unterstellten Mitarbeiterin gegeben haben. Bei Springer heißt es, es habe klare Hinweise und Beweise gegeben, dass Reichelt bereits in dem Verfahren die Unwahrheit über die Beziehung gesagt habe." Hier die Pressemitteilung von Springer., der seine Sporen bei derverdiente, wird neuer Chefredakteur derDiehatte offenbar das Material übernommen, das vom Investigativteam der, zu der unter anderemundgehören, zusammengetragen worden war. Verlegerhat die Veröffentlichung in deren Zeitungen aber persönlich verhindert, erzählt Erica Zingher in der: "In einem Brief des gesamten Rechercheteams (Chefredakteur Daniel Drepper, Stellvertreter Marcus Engert sowie die Senior-Reporterinnen Juliane Löffler und Katrin Langhans), der mittlerweile öffentlich und an Verlag und Geschäftsführung adressiert ist, zeigen sich die Journalist:innen, denn die Recherche sei 'redaktionell und juristisch über Monate abgestimmt' gewesen. 'Die Entscheidung ist eine absolute Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Redaktion und Verlag', heißt es in dem Brief. Man fühle sich in der Arbeit als Investigativteam beschnitten." Marcus Engert, Katrin Langhans, Juliane Löffler und Daniel Drepper gehören übrigens zu den Autoren des-Artikels. Auch in dergibt es eine Erklärung zur Affäre. In der äußern sich Ben Smith und Melissa Eddy zufrieden über die Wirkung ihrer Berichterstattung.Das Aus für Reichelt sei "" erfolgt, schreiben Axel Weidemann und Michael Hanfeld in der. Die Autoren benennen einen Aspekt, der in den Medien selbst sonst anderweitig thematisiert wird: "In Deutschland tun sich die Medien mitunter schwer, überInterna zu berichten. Das liegt an dervon Springer, doch gibt es offenbar auch eine generelle Angst, sich mit dem Berliner Medienhaus anzulegen." Hier zeigt sich, dass auch Medien selbst mit sogenanntenarbeiten, die Gegner einschüchtern sollen - Medien stellen sich sonst gern als Opfer solcher Klagen dar.Setzt sich im Fall(unsere Resümees ) die Ansicht durch, dass"nicht per se" antisemitisch sei, wie es die "Jerusalem Declaration" (unsere Resümees ) fordert und die wichtigsten Kulturinstitutionen Deutschlands (unsere Resümees ) vertreten? Offenbar ist man nicht bereit zu akzeptieren, dass eine Institution wie dereinegetroffen hat und übt weiter Druck aus. Michael Hanfeld berichtet in der, dass sich eine Initiative dafür einsetzt Nemi El-Hassan, die in ihrer Jugend an antiisraelischen Demos teilnahm und später antiisraelische Posts likete,deseinzustellen. Die Initiative hatundals Fürsprecher gewonnen. Sie schreiben laut Hanfeld: Es zeuge "nicht von Antisemitismus, wenn man denaus den besetzten Gebieten gutheiße. Die 'internationale Gemeinschaft' und die EU hielten es ebenso. Die Parole 'Antizionism is a Duty' gelte auch in der, sei also 'nicht ipso facto antisemitisch'. Der Aufruf '' wiederum drücke den Kampf für die Rechte der Palästinenser aus und sei auch 'ein Aufruf zur Zerstörung des Judenstaates und schon gar nicht ein antisemitischer Aufruf'."