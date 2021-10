Solche Schlagzeilen wie hier von der Website des, produziert in Deutschland wohl nur: "Das Wahlamt von Charlottenburg-Wilmersdorf hat für die Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung für mehrere Wahllokalegemeldet. Der Bezirkswahlleiter räumt ein: Diese vorläufigen Zahlen sind geschätzt." Derhat gleich drei Reporter auf das Thema angesetzt. Es ist möglich, dass "in einigen Stimmbezirken diewerden muss", berichtet Gareth Joswig in der. Und "Wahlbeobachter*innen der OSZE haben vom Chaos Notiz genommen".Neuwahlen will, Professor für Europastudien, imauch nicht ganz ausschließen . Denn in einigen Wahlkreisen fiel der für dieausschlaggebende Vorsprung äußerst knapp aus: "Bei um die 30.000 Wahlberechtigten pro Wahlkreis braucht es nicht viel, um solche. Könnten es vielleicht überwiegend ältere oder schwächere Menschen gewesen sein, diein Kauf nehmen wollten? Bedingen andere Faktoren, dass sich die Störungen nicht zufällig verteilt haben, sondern auf bestimmte Gruppen oder Orte konzentriert waren? Verzerrungen sind in allen Wahlkreisen nicht auszuschließen, in denen die Ergebnisse sehr knapp waren, und es gibt einige davon."und die Grünen haben im Wahlkampfgemacht, schreibt Jagoda Marinic in der. Sie haben die Emanzipation und die Gleichstellung nicht mehr zum Thema gemacht und übersehen, "wie sehr sich durch Corona die Stimmung im Land verändert hatte. Der, noch vor einem Jahr ein attraktives Versprechen, ist mit einer pandemiemüden Gesellschaft schwieriger. Nach vier Monaten Teil-Lockdown im Winter wünschten viele sich mehr Freiheit und nicht die nächste Phase der Regulierungen. Denwusste die FDP für sich zu nutzen, die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin übersahen ihn."versicherten im Jahr 2016, dass alles glatt gehen würde, dass Freihandel herrschen würde und an den Grenzen keine Reibung entstünde. Es war vorhersehbar, dass es anders kommt, schreibt der britische Journalist Ian Dunt in einem Überblick für die. Aber der Brexit wurde von Brexiteers alsgesehen, von dem man sich nicht durch realistische Erwägungen ablenken lassen durfte: "Die Brexit-Befürworter hatten versprochen, dass Großbritannien durch den Austritt aus der EU 'die Kontrolle zurückbekommen' würde. Tatsächlich aber sind die Kontrollen. Unter dem Druck des neuen Systems war das Vereinigte Königreich gezwungen, das Datum, ab dem esfür Waren aus Europa einführen würde, immer wieder zu verschieben. Zunächst wurde er auf April 2021 verschoben, dann um sechs Monate und schließlich erneut auf Januar 2022. Es ist gut möglich, dass sie nie eingeführt werden." Am gravierendsten aber, so Dunt, ist, dassBritannien wegen ihres neuen unklaren Status und auch wegen Corona verlassen haben - wofür das Land jetzt mit derbezahle.Zum 60-jährigen Jubiläum desstelltin einer neuen-Serie nach Deutschland geflüchtete Türken der jüngeren Generation vor, heute den Journalisten, der mit seiner Familie nach Berlin floh, weil ihm in der Türkei vorgeworfen wird, "dokumentiert zu haben, dass die türkische Regierung Materialien an die Dschihadisten in Syrien geliefert hatte, die sich zur Herstellung des Giftgases Sarin eignen." Aber, schreibt Dündar: "Im vergangenen Juli saß er eines Abends mit seiner Frau im Hof ihres Wohnblocks, als drei stämmige Männer hereinkamen und auf ihn losstürmten. Noch ehe er begriff, was geschah, versetzte einer von ihnen Erk einen Fausthieb mit den Worten: 'Du sollst nicht mehr schreiben!' Erk ging zu Boden, seine Frau versuchte, die Angreifer aufzuhalten. Es hagelte."Außerdem: Die Publizistinund die Migrationswissenschaftlerinhaben zusammen mit einem Team das Oral-History-Projekt " entwickelt, in dem 41 Menschen in Videointerviews über ihre Flucht- undsprechen. Im Interview mit Johannes Schneider spricht Emcke über das Projekt.