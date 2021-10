In dergibt Reiner Burger Erkenntnisse über den 16-jährigen J. wieder, der zu Jom Kippur einen Anschlag auf dievorbereitete. Der Fall bestätige die Vermutung, dass "es einen neuen islamistischen Tätertypus gibt, bei dem es sichhandelt. Systematisch durchkämmen zumeist unerkannt aus dem Ausland agierendedas Internet nach jungen Leuten, die anfällig für ihre Botschaft sein könnten. Besonders interessieren sie sich für Personen, die Bilder von Terror oder Hinrichtungen posten. Sie werden von den IS-Instrukteuren gezielt angesprochen und dazu motiviert, Anschläge zu begehen."Im Gespräch mit Ferdinand Otto von fordert der HistorikerIdeen von einer inhaltlich. Konservativer müsse die Partei überhaupt nicht werden: ", die proaktiv von individuellen Chancen ausgeht, statt Gleichstellung, die auf kollektive Ergebnisse zielt; in diesem Sinne: eineals Chancenoffensive für diejenigen, denen Aufstieg durch Bildung bisher nicht möglich war; einals Grundlage positiver Integrationspolitik; eine, mit der sowohl Nord- als auch Südländer leben können; eine substanziierte Klimapolitik, die wirklich marktwirtschaftlich, technologieoffen und international vorgeht - mir fiele so viel ein."Nach wie vor wütet die, berichtet Friedrich Schmidt in der. Aber die Behördenüber die Zahlen: "Wie viele Opfer die Pandemie in Russland wirklich fordert, dürfte am ehesten die Übersterblichkeit zeigen. Der Datenanalyst Dmitry Kobak von der Universität Tübingen kommt anhand der offiziellen Zahlen für Russland auf einevon Beginn der Pandemie bis Ende Juli; seither dürften nach Kobaks Schätzung weitere 150.000 Tote dazugekommen sein. Mehr sind es demnach insgesamt nur in den Vereinigten Staaten und Brasilien, die beide deutlich bevölkerungsreicher als Russland sind. In Demokratien wäre die Verschleierung ein Skandal; in Russland riskieren die wenigen, die derlei thematisieren, viel."-Korrespondentin Karen Krüger hat sich mit dem römischen Schriftstellergetroffen. In Rom stehen Bürgermeisterwahlen an, unter der Bürgermeisterinvon den Fünf Sternen hat sich wenig bewegt, aber sie hat auch keine überzeugende Konkurrenz. So etwas wiesei in der Stadt kaum vorhanden: "Im Ranking der renommierten Tageszeitungzur Lebensqualität in italienischen Städten ist sie inzwischen auf Platz 32 abgerutscht, weit abgeschlagen hinter ihren Konkurrentinnen Mailand und Turin, wo sich, anders als in Rom, immer Gelder auftreiben lassen, um künstlerische Projekte zu realisieren. 'Man kann nicht sagen, dass Rom unter Raggi schlecht regiert wurde', sagt Lagioia. 'Es ist eher so, dass siehat. Ihre Anwesenheit war nicht zu spüren. Viele waren wirklich verblüfft, dass sie die Chupze hat, abermals bei den Wahlen anzutreten.'"