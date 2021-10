Sung Tieu, No Gods, No Masters, Filmstill © Sung Tieu / Emalin, London and Sfeir-Semler, Hamburg & Beirut

- gerade jetzt, im September, bei den geballten Eröffnungen der Herbstsaison. Ein Feuerwerk, das so dicht, so euphorisch in den russischen Himmel geschossen wird, wie vielleicht seit Sputnik-Zeiten nicht mehr", schwärmt Werner Bloch, den derzur Moskauer Kunstmesse "Cosmoscow" schickte, wo er auch einembegegnete. "Der Künstler Stepan Myannik, gerade mal 27 Jahre, schwarze Locken und Sohn einer berühmten russischen Schauspielerin, betont jedoch, dass es sich in Wirklichkeit um denhandle. ... Genau hier liegt das Geheimnis der russischen Gegenwartskunst: Sie ist kritisch, aufgeweckt, durchaus frech und aufmüpfig. Doch sie hat nichts Gallig-Verbissenes, und sie rennt auch nicht blind gegen die Staatsmacht an, und sie lässt sich nicht von Polizisten zusammenknüppeln, sondern versucht, sie- mit Humor."





Auf den kunsttheoretischen Jargon der Pressemitteilungen hätte-Kritiker Andreas Kilb gut verzichten können, die, die gerade im Hamburger Bahnhof ausstellen, findet er auch so interessant, zumal sie sich weniger mit Utopien beschäftigen als mit Berliner Realitäten. Als Beispiel nennt Kilb die Installation "Song for VEB Stern-Radio" von: "Tieu hat Passagierlisten der Sonderflüge, mit denenin die DDR gebracht wurden, um dort an den drei Standorten des Kombinats Stern-Radio Rundfunkgeräte zu montieren, mit einerunterlegt. Das Rauschen und Summen füllt den quadratischen, klinisch weiß gestrichenen Saal, in dessen Mitte eine Art Spiegelkabinett mit einem Schrein aus Transistorradios aufgebaut ist. Die Geschichte der Vietnamesen, von denen viele in Deutschland blieben und Familien gründeten, verdichtet sich."Weitere Artikel: Annegret Erhard berichtet in derüber dieim Besonderen und den Kunstmarkt im Allgemeinen. Sophie Vorgrimler unterhält sich für diemit der Kuratorinüber deren-Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur in Kassel.Besprochen werden eine Ausstellung der Fotos vonim C/O Berlin FR ), eine-Ausstellung im Museum Moritzburg in Halle () und eine Ausstellung derzum Preis der Berliner Nationalgalerie im ().