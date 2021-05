In Deutschland wird zwar gern über Israel diskutiert, konstatiert, ehemaliger Israel-Korrespondent der, in der, nur handeln die Diskussionen gar nicht von Israel: "Ob proisraelische Hashtags oder, auf der anderen Seite, die Empörungsaktion deutscher Kulturinstitutionen, genannt 'Initiative GG 5.3 Weltoffenheit', die behauptet, beim Thema Israel sei die Meinungsfreiheit in Gefahr - fast nie wird wirklich der Nahe Osten verhandelt, sondern eher die immer. Deutsche Juden, Israel oder Palästina sind letztendlich nur, die um sich selbst und die eigene Identität kreist."Die deutsche Regierung ist sich dabei aber nicht zu schade,, die den Muslimbrüdern und damit der Hamas nahestehen wie der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft und Islamic Relief mit Millionenbeträgen zu subventionieren, schreibt Remko Leemhuis ebenfalls in der, wo auchkonstatiert: "In Deutschland droht nun ein fatales Szenario: Juden bangen um ihre Sicherheit, während Judenhasser sich frei bewegen. Die religiösen Mythen von Hamas und Muslimbrüdern erscheinen manchen jungen Muslimen attraktiver als die westliche Freiheit. Warum? Weil der deutsche Staat es aus falscher Toleranz zugelassen hat, dass Islamistenaufbauen konnten."Ja, es gibtund es ist höchste Zeit, dass er auch so genannt wird, meint Ronen Steinke in der. Das macht Antisemitismus in Deutschland aber noch lange nicht zu etwas neuem: "Wenn aus der Vogelschiss-Partei die Politikerinnur dann von Antisemitismus sprechen will, wenn er ihr 'importiert' erscheint, während es in ihrer eigenen Partei so etwas, oder auch, wenn der CDU-Politikerin einem Interview ausgerechnet anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz davon spricht, Judenhass sei 'natürlichKulturkreisen stark vertreten': Dann sind die Motive durchsichtig. Das ist. Dieses Land hat es nie nötig gehabt, die Ideologie des Antisemitismus zu importieren. Darauf hat Deutschland schon. Nicht trotz, sondern leider auch wegen des deutschdeutschen Antisemitismus fühlen sich heute auch eingewanderte Judenhasser ermutigt."Auch-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah spricht sich selbstverständlich gegen die Gewalt aus, "diederzeit aushalten müssen. Um dies zu kritisieren, muss maus kein_e Nahost-Expert_in sein." Aber ganz ohne whataboutistische Warnung geht's nicht: "Gleichzeitig sind Bilder von Migrant_innen, die antisemitische Parolen skandieren, ein gefundenes Fressen für. Der Antisemitismusbeauftragtemüsste es seines Jobs wegen besser wissen, wenn er Antisemitismus als Importprodukt bezeichnet. Doch es ist mit ihm wie mit vielen: Wenn nicht ein kleiner Freifahrtsschein für rassistische Forderungen dabei rausspringt, lohnt sich das Engagement gegen Antisemitismus nicht." Ebenfalls in der beschreibt Erica Zingher, welchen Shitstorms der Schauspieler tunesischer Hekunftin den sozialen Medien ausgesetzt ist, weil er dort einen Post aus den zwei schlichten Wörtern "Stoppt Antisemitismus" veröffentlichte.In derfordert Michael Wolffsohn, dass der deutsche Staat und die Gerichtevorgehen: "Oft haben deutsche Gerichte vorhersehbar Juden und Israel dämonisierende, randalierende, andere Menschen attackierende 'Demonstrationen'oder Gewalttätern gegenüber milde Urteile gefällt. Das gefällt den Tätern, ermutigt sie, und sie krümmen sich vor Lachen. Zumindest Teile der deutschen Justiz können oder wollen das Grundgesetz nicht anwenden. Damit gefährden sie dieunseres Gemeinwesens. Was Wunder, dass unbescholtene Bürger und nicht nur eingefleischte Rechtsextremisten zu dem Schluss gelangen, dass unser Staat arabisch-muslimischen Tätern. Aus Protest wählen sie Rechtsextreme." (Rechtsextrem wählen, um Antisemitismus zu bekämpfen, wäre allerdings extrem unschlau.)Barbara Schweizerhof und Michael Angele vom unterhalten sich mit dem Regisseurüber die von ihm lancierte #-Aktion. Was er damit genau bezweckte, versteht man nach der von ihm bemühten-Referenz erst recht nicht mehr: "Schlingensiefs Methode bestand sehr oft in der. Denken Sie an 'Ausländer raus' in Container. Der migrationsoffenen Linken hat Schlingensief damit nicht wehgetan, wohl aber der damals sehr rechts stehenden breiten Masse in Österreich. Man hat sich dann natürlich mit deren Beschimpfung auch seinen Orden abgeholt, abererfolgte das über Affirmation der Gegenposition." Hm.