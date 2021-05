Hito Steyerl, " SocialSim," (montage de deux détails), 2020. Courtesy de l'artiste, Andrew Kreps Gallery New York et Esther Schipper, Berlin. Still Photo © D.R.

Acht Stunden Film hat sich Bettina Wohlfarth für dieim Pariser Centre Pompidou in der großen Überblicksschau "I will survive" zum Werk vonangeschaut, um einmal mehr den "" zu erkennen, mit dem die deutsche Künstlerin Gegensätze zusammenbringt, etwa wenn sie "aggressive Angstworte aus der populären Musik mit Computeranimationen und Videos von Gleichgewichts-Tests an, die für den Einsatz in Kampfzonen entwickelt werden" verknüpft: "Unterdessen finden in wirklichen Kampfzonen Bürgerkriege statt. In einem zweiten Teil der Installation führt ein Videofilm von Steyerl in die vonzerstörte kurdische Stadtim Südwesten der Türkei. Die Software, die im Film einmal probehalber gefragt wird, ob sie wisse, welche Rolle Computertechnologie im Krieg spiele, findet keine Antwort. Zwischen an sich bezugslosen Worten wie 'fuck' und 'die' spannt Steyerl ein, mit denen sie Zusammenhänge einfängt und bewusst werden lässt; aber auch die Abgründe wie die brutale Realität des Krieges, die sich hinter sauber organisierten virtuellen Welten des technologischen Fortschritts und der künstlichen Intelligenz auftun."Dieerscheint heute als, gestaltet von. Cornelius Tittel ist eigens zu Hockneys Landsitz in die Normandie gereist, um mit dem britischen Künstler über das Leben auf dem Land, Corona und das Zeichnen auf demzu plaudern und zu klären, weshalb Zeitungen seinenicht drucken: "Ich bin seit knapp 70 Jahren passionierter Raucher. Mir geht es blendend. Und ständig muss ich völligüber das Rauchen lesen. Ständig werden die Rechte von uns Rauchern weiter eingeschränkt. Ich halte das alles für einen großen Irrsinn." In einem weiteren Artikel singt Marcus Woeller eine Hymne auf Hockney.In derist sich Catrin Lorch nicht ganz sicher, was sie vom wachsendenhalten soll. Selbst für densind nur noch Kollektive nominiert: "Kaum auszurechnen, wie viele Künstler zu den insgesamt fünf Gruppen zählen, die es als künstlerische Aufgabe verstehen, sich beispielsweiseeinzusetzen (Array Collective), dereine Stimme zu verleihen (Black Obsidian Sound System) oder wie das britische Duo Cooking Sections zu fragen, wie man in Zeiten desessen werde, um als Vision künstliche Austernriffe zu skizzieren. Damit ziehen Themen in die Kunst ein, die mehr sind als Sujets. Wer diese Kunst ästhetisch diskutiert, muss ihre Anliegen genauso überprüfen wie die künstlerischen Mittel - sei es ein Flashmob, eine Dokumentation, ein." Ebenfalls in derfragt sich Sonja Zekri, ob Berlin wirklich auf die amerikanische Konzeptkünstlerin gewartet hat, die aktuell mit einer Protestaktion vor dem Berliner Reichstag für bessere Bildung kämpft.Außerdem: Den Geist "atmender" Madonnen spürt in derIngeborg Ruthe in der Ausstellung . Aufbruch in die Neuzeit" in der Berliner Gemäldegalerie. Berührt kommt kritiker Jens Hinrichsen aus der Ausstellung "Leonilson. Drawn 1975-1993" im Berliner KW, die Arbeiten des 1993 im Alter von 36 Jahren an Aids gestorbenen brasilianischen Künstlerszeigt. Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Der" im Berliner Georg Kolbe Museum ( Tagesspiegel ).