Der, anstehende Probleme anzupacken und sogar gestärkt aus der Coronakrise hervorzugehen, meint im Interview mit derder englische Wirtschaftshistoriker: "Die Herausforderung für Europa war nach der Finanzkrise von 2008 und noch mehr nach der Schuldenkrise 2010, dass manin Europa braucht. Es waren nicht die Briten, sondern vor allem, die dagegen gesteuert haben. In Schottland gab es hierzu eine andere Sichtweise. Großbritannien war immer ein Bremser in dieser Bewegung. Die Engländer haben gesagt, ja, man solltemehr in Richtung Fiskalunion gehen, aber ohne uns. Es wird ohne Großbritannien in der EU viel einfacher werden, diese Schritte zu unternehmen. Die Trennung zwischen EU und Eurozone ist eigentlich aufgehoben, indem alle EU-Mitglieder entweder Mitglieder im Währungsbund im Euro sind oder verpflichtet sind beizutreten, die einzige Ausnahme ist Dänemark. ... Es war extrem kompliziert für Europa in den beiden Krisen 2008 und 2010/12, weil die Eurozonegehabt hat. Und jetzt sieht man in der Coronakrise, wie dieser aufgebaut wird. Das ist ein Erfolgsmoment."hatte sich in einem-Artikel gegen Identitätspolitik geäußert (unser Resümee ). "Queere" Medien protestierten gegen seinen Text, daraufhin äußerten sich die SPD-Parteiführerund"beschämt", Thierse bot seinen Parteiaustritt an, die Granden nahmen ihr "beschämt" zurück. Soviel zum Zustand der. Im Gespräch mit Antje Hildebrandt und Marko Northe beischimmern verletzter Stolz und Eitelkeit immer noch durch. Aber Thierse bekennt sich zu SPD-Kanzlerkandidat, der die Konflikte mit dem Begriff des "Respekts" (unser Resümee ) zudecken will: "Ich halte den Begriff Respekt für sehr gut, weil man unter diesem Schlüsselbegriffkann. Ich wünsche mir von meiner Partei, diese Interessen miteinander zu verbinden. Materielle Anerkennung durch angemessenen und gleichen Lohn. Soziale Sicherung. Ideelle, moralische und kulturelle Anerkennung."In der Schweiz wird am Sonntag über dasabgestimmt. Die Initiative kommt aus rechtspopulistischen Kreisen, berichtet Anina Ritscher in der: "2009 hatte die SVP einen ihrer bisher größten Erfolge: Die sogenannte '' wurde von der Bevölkerung angenommen. Seither ist es in der Schweiz verfassungswidrig, Minarette zu bauen. Es gibt davon im ganzen Land sowieso nur vier. Die aktuelle Debatte über den Nikab erinnert an die Minarettdebatte von damals. Der Religionswissenschaftleruntersuchte auch die Diskussionen über die aktuelle Initiative. Er sagt: 'Die Debatte um den Islam wird heute von vielen Akteur:innen informierter geführt als noch zur Zeit der Minarettinitiative.' Trotzdem sei das Thema durch diezwischen Ja und Nein künstlich zugespitzt. Dies werde dem komplexen Thema 'Frauenrechte im Islam' nicht gerecht."Das Urteil gegen(unser Resümee ) istund kein Beweis für ein unabhängigeres Recht in Frankreich, erklärt Michaela Wiegel im Leitartikel der- denn das Urteil kam zustande, weilSarkozys mit seinem Anwalt abgehört wurden. Das Urteil zeige einmal mehr, dass die gaullistische Verfassung Frankreichs reformiert werden muss: "Frankreich zahlt einen hohen Preis dafür, dass es seine hundertjährigeausradiert hat. Die Konfrontation zwischen Politik und Justiz ist auch deshalb eskaliert, weil es seit 1958 an parlamentarischen Kontrollmechanismen mangelt. Zu den fragwürdigen Erfolgen General de Gaulles zählt es, das parlamentarische System nachhaltig diskreditiert zu haben."Diebringt ein Dossier zum Tag der Frau (der in Berlin neuerdings Feiertag ist). Gabriele Lesser berichtet aus Polen, wo zu diesem Tag neue Proteste gegen diedes Landes geplant sind. In Umfragen haben sich 80 Prozent der PolInnen gegen das Urteil des Verfassungsgerichts zu Abtreibung ausgesprochen. Am Ende könnte diese Bewegunggefährden, so Lesser: "Die geplante öffentliche Beschämung der angeblichen 'Kindsmörderinnen' endet nun in einer Revolte gegen die Regierung, des von ihr kontrollierten Verfassungsgerichts und der katholischen Kirche. Und die bei solchen Entwürdigungsspektakeln äußerst wichtigen Zeugen spielen diesmal ebenfalls eine andere Rolle: Die meisten polnischen Männer solidarisieren sich mit ihren Partnerinnen und skandieren auf den Demos gemeinsam mit ihnen ''"In dem Dossier erklärt Antje Schrupp außerdem, warum sie lieber von "Menschen, die schwanger werden", spricht. Und Kirsten Achtelik und Hanna Voß blicken auf 150 Jahre strafbare Abtreibung in Deutschland.Weiteres: Diedarf nach einem Entscheid des Verwaltungsgericht Köln nun doch nicht vom Verfassungsschutz alseingestuft werden, berichtet unter anderem dieDie AfD hatte geklagt und aus formalen Gründen Recht bekommen.