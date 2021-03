genießt mehr Ansehen als sie verdient, sagt die genderkritische Philosophinim Gespräch mit Vojin Saša Vukadinović. Für eine "angeblich angeborene geschlechtliche Identität" gebe es keine Beweise, meint sie: "Die Begriffe '' und 'weiblich' stehen für eine Klasse von Menschen, diewurde und die auf vielerlei Weise randständig bleibt. Damit stellen wir uns nicht nur gegen das herrschende Dogma an den Universitäten - auch in der Politik ist die Gender-Theorie ja längst angekommen. In Ländern wie Australien, Neuseeland und Grossbritannien drängen Aktivisten darauf, den Begriff 'biologisches Geschlecht' aus der Gesetzgebung zu streichen und durch diese diffuse Kategorie 'Gender' zu ersetzen, die als Identität verstanden wird. So kann jeder Mann vor dem Gesetz als Frau gelten und Frauenrechte für sich beanspruchen, nur weil er sich als Frau fühlt. Das ist schlichtweg wahnsinnig - und zeugt von erheblicherund Frauenrechten."Jeder kann in Deutschland frei seine Meinung äußern, aber es heißt nicht, dass sie auch gehört wird, entgegnet der Historikerin derden Unterzeichnern der "" und des "", deren "Opfererzählungen" er "" und "larmoyant" nennt: "Das Recht, unwidersprochen seine Meinung zu sagen, ist grundgesetzlich nicht garantiert. Und dasskeine Wahrheitsansprüche begründen, sollte zwei Generationen nach 'Achtundsechzig' keiner Erklärung bedürfen, zumal nicht unter Kulturverantwortlichen und Wissenschaftlerinnen." Dem Netzwerk entgegnet er: "Dass Universitäten Orte der geistigen Auseinandersetzung sind, dass Erkenntnis auch im Streit entsteht, nicht dekretiert werden kann, diskursiv begründet und gegebenenfalls mit intellektueller Schärfe verteidigt werden muss - von alldem findet sich in der Verlautbarung des 'Netzwerks Wissenschaftsfreiheit' kein Wort. Stattdessen setzt man darauf, durch diewie in den USA, wo 'Cancel Culture' und eine maßlos gewordene Identitätspolitik tatsächlich ein Campus-Problem darstellen, jeneskonservieren zu können, das man als Ergebnis der Bologna-Reformen anfangs zwar kritisiert hat, inzwischen aber ganz bequem zu finden scheint."Mithat es einebis an die Spitze der Linkspartei geschafft, eigentlich historisches Paradoxon, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog und geht noch mal dem ganz spezifischen Reiz derin der Linken nach: "Gerade seine, in die er von der Spitze eines skrupellosen und brutalen Machtapparats gestürzt war, machte ihn für viele Intellektuelle zu einerihrer romantischen revolutionären Sehnsüchte. Als Zielscheibe einer beispiellosen Dämonisierungs- und Verleumdungskampagne durch den übermächtigen stalinistischen Terrorapparat erschien Trotzki vielen Intellektuellen wie die reine,der Revolution, die durch keinen Hass und keinen Verrat einer verblendeten Außenwelt zu erschüttern war."