findet man auch in Deutschland noch überall, warnt Claudia Becker in der, da sollte man sich nichts vormachen: "ist der Boden, auf demgedeiht, deren traurigstes Ausmaß die Zahl der Frauen ist, die von ihrem Partner getötet werden. In Deutschland ist das im Schnitt an jedem dritten Tag der Fall. Umso wichtiger ist es, wachsam für diezu bleiben. Und umso verblüffender ist die Gleichgültigkeit, mit der Frauen dieüber sich ergehen lassen. In diesem Jahr trugen diebei ihrem Weltcup in Titisee-Neustadt Leibchen, auf denen der Betten-Handel-Sponsor: 'Wir sind Matratze' geflockt hat. Wie witzig. Von derabgesehen, hielt sich die mediale Aufregung über die eindeutige Anspielung in sehr engen Grenzen."Diekann man nur, wenn man ihre Arbeit auch irgendwo erwähnt oder archiviert findet, erinnert in derSabine von Fischer und blickt dabei derins Auge: "Wenige Monate vor der Verleihung des Nobelpreises an die Physikerinwurde dem Antrag auf Löschung ihres Wikipedia-Artikels wegenstattgegeben", schreibt sie und zitiert einen Tweet der Physikerin: "Today marks the first day in my lifetime that there's been a living recipient of the Nobel Prize in physics who is a woman-Donna Strickland. Although, her universityand sheuntil ~2 hours ago. - Dr. Jamie R Lomax (@jrlomax) October 2, 2018." Immerhin: "Dank dem Nobelpreis wurde Strickland der Eintrag dann umgehend gewährt. Andere Taten von Frauen aber werden weiterhin wegen vermeintlicher Irrelevanz ohne öffentlichen Aufschrei gelöscht: Kein Archiv, kein Schulbuch, kein Kalenderabreißblatt erinnert an sie."Daswude in der Schweiz zwar von Populisten initiiert, denen es darum geht, fremdenfeindliche Ängste und Affekte zu schüren, aber falsch findet es Richard Herzinger in seinem Blog nicht: "Dass sich Menschen gegenseitigkönnen, ist in freiheitlichen Gesellschaften nicht nur aus Gründen der amtlichen Identifizierbarkeit einer Person unverzichtbar. Es ist auch die erste Voraussetzung für zivilisierte Kommunikation und unbefangenen Austausch unter gleichgestellten Bürgern - und damit für jeglichen demokratischen Diskurs."