Die Pandemie-Berlinale ehrt einen Pandemie-Film: Radu Judes Satire "Bad Luck Bangnig of Loony Porn"

Der Preis der Jury ging an "Herr Brachmann und seine Klasse"

Die Berlinale ist - unbemerkt vom Publikum - zu Ende.-Kritiker Claudius Seidl fühlte sich oft sehr allein bei diesem Wohnzimmer-Festival, so wie auch das hier präsentiertesehr alleine wirkte - gegen wen soll es sich denn da noch positionieren? "Sehr schön, sehr spannend, sehr perfekt, so denkt man sonst, wenn ein amerikanischer Film, der seine Figuren und Konflikte im Griff hat, zu Ende geht. Und dann freut man sich auch an allem, was nicht perfekt ist, was nicht aufgeht, undnimmt man hin, als Gegengift zu amerikanischer Totalverständlichkeit. Aber wenn das Zentrum, Amerika, fehlt, sieht das Kino der Peripherieaus, sondern nur noch."Der Goldene Bär der Berlinale für"Bad Luck Banging or Loony Porn" ist absolut "folgerichtig" für dieses sonderbare, rein digitale Branchen-Festival, schreibt Thekla Dannenberg im, froh über den "Kinozauber", den der Wettbewerb in der zweiten Hälfte entfaltete. "Und wie gut das tat! Das ist vor allem zwei Filmen zu verdanken, die bemerkenswert komplementär zueinander stehen", nämlich"Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" undEpisodenfilm 'Wheel of Fortune and Fantasy" (den auch Kathleen Hildebrand in dersehr feiert , für Katrin Doerksen im stellt dieser stille Wettbewerbsfilm "eine kleine Preziose" dar). Beide "zeigen sehr schön die beiden Richtungen, in die sich das internationale Kino mittlerweile bewegt: Hamaguchis mit einem starken Drehbuch, angesagten Themen, cleveren Plots und Pointen in Serie, Koberidse mit der, einer unkonventionellen Bildsprache und dem Anspruch auf Weltgeltung aus der eigenen kulturellem Verwurzelung heraus.."Andreas Busche vom tritt sehr zufrieden aus dem Heimkino ans Tageslicht: Gemeinsam mit der Reihe "Encounters" bot diese Berlinale "e, die sich trotz widriger Umstände vielseitig präsentierten und ästhetisch immer wieder zuverstanden" und Radu Judes preisgekrönter Film "ist als politisches Statement tatsächlich, das diesem oftmals überstrapazierten Begriff gerecht wird." Auf dendürfen sich die Berliner jetzt schon freuen, schreibt er. Wir hoffen aus bekannten Gründen auf das Beste.

Unzufrieden mit der Jury-Entscheidung für Radu Jude ist-Kritiker Daniel Kothenschulte, für denDokumentarfilm "Herr Brachmann und seine Klasse" den Goldenen Bär viel eher verdient hätte: "Provokant anaufdringlicher Satire über Corona und Sexual Correctness ist lediglich der unvermittelte Einstieg über. Alles, was danach kommt, wirkt doch eher in die erwartbaren Formen eines pseudo-experimentellen Festivalkinos gezwängt." Zwar sei "'' kein perfekter Film, er wirkt wie mit der heißen Nadel gestrickt, aber er ist ein hochinteressanter Zeitkommentarüber die Pandemie", hält dem Hanns-Georg Rodek in derentgegen. Anke Leweke von sah eine "überdrehte, auch unterhaltsame Momentaufnahme einer Gesellschaft, die sich in einemeingerichtet hat, ohne ihre totalitäre Vergangenheit aufgearbeitet zu haben."Wenn es nachgeht, der in einer Pressekonferenz sehr vom Leder gezogen hat, kann das mit derim übrigen gerne weiter gehen, meldet : "My belief in cinema doesn't have anything to do witharound. ... If you go to a book fair, there are. It's people who love books, authors who wrote the books, they meet their audience and that's it."Besprochen werdenSerie "We Are Who We Are" ( Freitag ZeitOnline ) und die-Serie "Ginny & Georgia" ( Presse ).