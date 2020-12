Wer sich als Selbständiger oder freier Künstler auf die großzügigen Versprechen der Politiker verließ undnicht ganz so ausgab, wie es im Kleingedruckten stand, kann jetzt mit dem Vorwurf des "" rechnen, berichtet Andreas Thamm in der: "Seit Oktober sammelt der Verband der Gründer und Selbstständigen (VGSD) solche Fälle. Bis Mitte Oktober hat der Zoll nach Recherchen des VGSD von den Banken insgesamtim Zusammenhang mit den Coronasoforthilfen erhalten." Insgesamt aber wurden immerhinan Hilfen für Selbständige zur Verfügung gestellt. In unserer Angestelltenrepublik sind Selbständige. Nun wird erstmals ihr häufig prekärer Status bemerkt, so Barbara Dribbusch im Kommentar : "Die wirtschaftliche Verwundbarkeit von Selbstständigen, viele davon in der privaten Dienstleistung, zeigt sich wie nie zuvor. Selbstständige in Dienstleistungbranchen, besonders im Kulturbereich, sind durch den Teillockdown bis in den Januar hinein mit einembelegt oder leiden indirekt unter den Kontaktbeschränkungen."In derdenkt Kurt Kister über denvor fünfzig Jahren nach und die. Dass sich da was verändert hat, ist klar: "Die Handlungen, seien dies Brandt oder auch Helmut Kohl und François Mitterrand auf dem Friedhof von Verdun, verlangen Stellungnahme, negativ oder positiv, aber sie. Simpel gesagt: Bahr konnte nicht neben Brandt knien. Beim #takeaknee ist das anders: Hier bedeutet positive Stellungnahme nahezu zwingend Mitmachen. Wer nicht selbst auf die Knie geht, schließt sich aus, er oder sie gehört zu den 'anderen'. Brandts Kniefall war der Kniefall eines Einzelnen; #takeaknee sind fünfzig Jahre später die Kniefälle (ein seltsamer Plural) der vielen."Jetzt ist auch nochabgedreht. Bald werden Konservative außer der AfD keine politische Alternative mehr haben, warnt in derWolfgang Bok: "Noch geht die Strategie von Söder und Merkel auf, die Konkurrenz von rechts zuzu erklären. Das fällt auch deshalb leicht, weil die AfD mit jeder Häutung brauner und weithin als zerstrittener Haufen obskurer Sonderlinge erscheint. Für aufrechte Konservative ist eine solche Gruppierung allenfalls im Sinne einer Protestbekundung wählbar. Nun fühlen sie sich auch noch von der Söder-CSU verraten - und sind damit. Niemand weiß, wohin diese Heimatlosen tendieren."Der begrüßt in seinem Editorial ein Urteil des Londoner High Court, das es Kindern unter 16 künftig untersagt, im Hinblick auf einepubertätsblockierende Medikamente einzunehmen. Die Redaktion zitiert Fälle wie den von Keira Bell, die eine Geschlechtsumwandlung rückgäng machte - nachdem ihr beide Brüste amputiert worden waren. Zweifellos, so die Autoren, gibt es "transsexuelle Erwachsene, die als Kinder begannen, Pubertätsblocker einzunehmen, und die im Gegensatz zu Bell und anderen Jugendlichen, die ihre Behandlung in Frage gestellt haben, der Meinung sind, dass dies die richtige Entscheidung war. Aber dies war nicht die Frage vor dem Gericht: Es ging darum, ob Kinder in der Lage sind,."Außerdem: In der versucht sich Reinhard Mohr an einer. In derplädiert Constanze von Bullion für "eine große, eine Gedenkstunde, irgendwas", um diezu würdigen.