Es gibt vereinzelte Initiativen wie die der Künstlerinund des Autors, die die Bürger aufrufen, Kerzen aufzustellen (mehr hier ). Aber insgesamtkaum. Schon gar nicht gibt es eine Individualisierung wie auf der bewegenden Seite "The Loss" von, wo Corona-Tote porträtiert werden - viele davon sind ziemlich jung gestorben. Carolina Schwarz fragt in der, wieso wir es in Deutschland nicht schaffen, der Toten zu gedenken: "Ist es die, aufgrund derer wir noch immer denken, wir seien nicht so schlimm betroffen wie andere und hätten die Pandemie besser im Griff? Ist es der Appell, in einer ohnehin schon angstvollen Zeit nichtschüren zu wollen? Ein Großteil der Deutschen hat das Glück, bisher noch keine Verstorbenen persönlich zu kennen. Doch sind wir wirklich so unsolidarisch, dass wir nicht nach links und rechts gucken können und sehen, dass in diesem Land schonder Pandemie zum Opfer gefallen sind? Vermutlich ist es eine Mischung aus alldem. Doch wichtiger als Gesellschaftsanalysen ist jetzt die Frage, wie ein Gedenken in unserem Land aussehen könnte."Dass die Deutschen ein Problem mit Opfern haben, stellen auch neun ehemalige Geiseln der "Landshut" fest, die in derein fordern . Und das Flugzeug gehört auch dorthin, meinen die neun, darunter der Copilot Jürgen Vietor, der die entführte Boeing 737 nach der Ermordung des Kapitäns Jürgen Schumann von Aden nach Mogadischu fliegen musste. Ein, für das der Bundestag bereits 15 Millionen Euro bereit gestellt hat, wäre eine Möglichkeit. Weil Kulturstaatsministerin Monika Grütters das jedoch "bizarr" fände, schlagen die neunvor: "Die Entführung der "Landshut" ist natürlich Teil der Geschichte der alten Bundesrepublik, aber da man heute weiß, dass auch die Geheimdienste der Sowjetunion und der DDR indirekt involviert waren, handelte es sich doch um ein. Der Flughafen Tegel ist zwar seit Kurzem außer Betrieb, aber wohl schon für künftige Nutzungen verplant. Im altenjedoch stehen sieben gewaltige Hangars leer. Nur für drei davon gibt es bisher konkrete Nutzungspläne - so soll dort das Alliiertenmuseum einziehen." Ein solches Museum wäre auch wichtig, um "zu geben und ihrer zu gedenken. Die Prominenten haben ihre Lobby - natürlich auch zu Recht. Opfer wie Alfred Herrhausen, Hanns Martin Schleyer oder Siegfried Buback. Aber wo ist die Erinnerung an die 'Kollateralschäden'? An? An zufällig vorbeikommende Menschen? Auch sie brauchen einen Ort des Gedenkens."Endlich, Corona hat es erzwungen,(oder jedenfalls wird drüber nachgedacht), freut sich Dankwart Guratzsch in der. Das hat seiner Meinung nach für Stadt wie Land nur Gutes, denn: "Den überfüllten Städten steht eine ausgezehrte, brachfallende Landeskultur gegenüber. Die Agrarindustrie mit ihrer Massentierhaltung, ihrer Riesenfelderwirtschaft, ihrer herbeigespritzten Artenarmut und ihren Heeren von Saisonarbeitern hat nicht nur natur-, sondern auch menschenfeindliche Züge angenommen. Ganze Infrastrukturnetze brechen in sich zusammen. In den Städten wird über Wohnungsnot geklagt -und Grundstückspreise ins Bodenlose."Wann man sich, ist in jeder Gesellschaft anders codiert. In Korea berühren sich die Menschen mehr, doch ist das weniger sexuell aufgeladen als im Westen, erzählt Hoo Nam Seelmann in der. "Manunter einer Decke. Geschwister tun dies, ebenso Freunde. Die Tochter verbringt beispielsweise diemit der Mutter, um Danke schön zu sagen und sich von ihr zu verabschieden. Diese physische Nähe unter den Familienmitgliedern wird zusätzlich verstärkt, indem man sich auch im Alltag gern gegenseitig massiert."