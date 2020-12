"Mahler, live". Foto: Wiener Staatsoper / Ashley Taylor

Im Glanz einer tiefberührenden Stille erschauert Dorion Weickmann nachChoreografie "4", mit der er seinen Einstand am Wiener Staastballett gab. Für Weickmann ist diese Bearbeitung vonvierter Sinfonie ganz glar ein Schlüsselwerk im Schaffen des Choreografen: "Vor allem aber fusioniert Martin Schläpfer Vergangenheit und Gegenwart, am augenfälligsten in Gestalt seiner leading ladies: Die enigmatische Yuko Kato hat er von seiner letzten Wirkungsstätte aus Düsseldorf mitgebracht, Rebecca Horner gehört seit 2017 der Solistenriege des Wiener Staatsballetts an. Schwesterlich schlurfen, springen, federn nun beide durch eine Choreografie, die nichts erzählt, aber dafür die menschliche Existenz orchestriert: in harmonischen und disharmonischen Körperklängen, in so leid- wie auch lustvollen Konstellationen." Fasziniert beobachtet auch Ronald Pohl im, wie sich hier der Einzelne und die Gruppe in Beziehung setzen: "So wächst im Zusammenspiel von Musik und Tanz ein, eine Metapher auf die vielschichtigen Energien der sozialen Kommunikation. Und die ist bunt, emotional, in einzelnen Passagen." Die Aufführung ist auch in der arte-Mediathek zu sehen.Besprochen werdenKölner Inszenierung vonOper "Die tote Stadt" im Stream und mit einem aufgeblühten Gürzenich-Orchster (), Christopher Rüpings Inszenierung von Jean-Luc Lagarces Drama "Einfach das Ende der Welt" am Schauspielhaus Zürich ( NZZ ), Becketts Endzeitklassiker "Warten auf Godot" am Theater am Neumarkt ( Nachtkritik ) undJugendstück "Beginn einer neuen Welt" am Theater Hannover (in dem Nachtkritiker Jan Fischer recht naiv Utopie und Revolution beschworen findet, taz ).