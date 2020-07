Der Prozess gegen denhat begonnen. Konrad Litschko war für diedabei: "Und nun starren sie alle auf Stephan Balliet, der von vermummten Polizisten mit Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt wird. Der ansetzt,noch einmal auszubreiten. 'Die Juden sind die Hauptursache am weißen Genozid', ätzt er auch vor Gericht. Teilt gegen Muslime aus, die Deutschland 'erobern' würden. Beklagt, dass man sich in Deutschland nicht mehr frei äußern könne. Für die Nebenkläger ist es, sie verfolgen es konsterniert."Man sollte dienicht nur als die eines "Geschachers" sehen, findet Autor Thomas Schmid (nicht dagegen Eric Bonse in der taz ). Dass die EU erstmalsaufnimmt, so Schmid, verändert das Verhältnis der Länder zueinander. Und "zum ersten Mal ist die Vergabe von EU-Geldern an diegeknüpft, wenn auch noch lose. Immerhin: Eine qualifizierte Zwei-Drittel-Mehrheit im Europäischen Rat kann zukünftig den Hahn der Transferpipeline zudrehen."In derist Stefan Kornelius enttäuscht vom Verhalten der "Rechtsstaats-Ignoranten und der "Gruppe der, ... die am Endeeinstreichen und Binnenmarkt-Profit erwarten dürfen, dass sie sich ihren Namen redlich erworben haben. Ihre Gemeinschaftspädagogik hängt dabei schmerzlich schief. In Brüssel wurde kein Almosenpaket für darbende Südstaaten verhandelt, sondern derund ihres Binnenmarktes nach der Pandemie-Zäsur und im Schatten einer sich neu formierenden Weltordnung." Bei fassen Laura Greenhalgh und Lili Bayer die Ergebnisse des Gipfels übersichtlich zusammen.Die Autorin Jana Hensel, die in dergern für die Ossis spricht (und die Tradition der DDR-Apologie in dieser Zeitung fortführt) hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit dem DDR-Oppositionellengeführt, der ein Anhänger eines "Dritten Weges" war und die DDRgehalten hätte. In dem Gespräch mit Hensel hat er glatt dahingesagt: "Die SED wurde doch nicht von der Berliner Umweltbibliothek aufgelöst, sondern von den eigenen Genossen." Auf das Interview antwortet in dem Blogder DDR-Oppositionelle, der Wolfram unter anderem vorwirft, dass er nach der Wende zu jenen gehörte, die das Hauptinteresse der Diskussion nach der Wende auf daslenkte: "Die Stasi wurde zum Buhmann und Blitzableiter, damit sichund ihre Funktionäre als die Hauptverantwortlichen für all die Verbrechen und den Staatsbankrottmachen konnten. Heute versuchen sie ihre katastrophalen Hinterlassenschaften als 'Nachwendeschäden' und Folgen der Vereinigung und Transformation darzustellen. Die SED wurde nicht von ihren Genossen aufgelöst, wie Wolfram behauptet, sondern wegen der Rettung ihres Vermögens wurde. Diese Partei, die sich heute nach mehrfacher Umbenennung alsbezeichnet, ist dieder SED."Der Geheimdienstausschuss des britischen Parlaments hat einen Bericht zurbeimveröffentlicht - und stellt schlicht fest, dass es darüber von der Regierung keine Angaben gibt. Selbst wenn man die russische Einflussnahme nicht überbewerten will, fragt Jonathan Lis im: "Warum hat die Regierung weggeschaut? Nun ja, da war sie. Das Referendum wurde in mehrfacher Hinsicht kompromittiert. Manches, wie zum der Vorwurf ungesetzlicher Finanzierung, betraf Gesetze. Anderes, wie die nackten Fake News, die von Vote Leave veröffentlicht wurden, grundlegende Fairness. Und doch entschied die britische Regierung schon früh, aus welchen Gründen auch immer, dass Brexit dersei, und das war's." Hier der ausführliche Bericht deszum Bericht.