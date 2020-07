Nach den Krawallen in Stuttgart erforschte die Polizei zwar dender Tatverdächtigen, aber keine weiteren soziologischen "Marker" ärgert sich die Ethnologinin der: "Es stellt sich die Frage, ob eine derartige Ermittlung verhältnismäßig ist. Wenn der Eindruck entsteht, dass dem Migrationshintergrund ein besonderes oder isoliertes Interesse entgegengebracht wird, so ist nachvollziehbar, warum in den Medien seither über '' debattiert und der Polizeivorgeworfen wird, auch wenn die Ermittlung ja erst im Nachgang der Tat erfolgte. Das prinzipiell zulässige Abfragen der elterlichen Herkunft wird so in einen Zusammenhang mit straffälligem Verhalten gestellt und spielt in erster Linie populistischen Parteien in die Hände."Wir haben ein sagt hingegen der Psychologemit Blick auch auf die Krawalle in Frankfurt im Gespräch mit der. Es dürfe deshalb keine Scheu geben, in der Berichterstattung auch den Migrationshintergrund zu benennen, meint er: "Eine der großen Herausforderungen dieser Menschen besteht, wenn sie auf eine Gesellschaft treffen, wonicht gern gesehen sind, wo Gleichberechtigung herrscht, wo Frauen bestimmte Rechte haben, wo sexuelle Selbstentfaltung zum Grundgesetz gehört. Das macht manchen Menschen Angst und führt dazu, dass in ihrer Interaktion mit der Gesellschaft gewisse Konflikte entstehen. (...) Da entstehen. Es geht ihnen häufig darum ihre Identität behaupten und ihrer Community zeigen zu wollen: Ich lebe in Deutschland, aber ich bin immer noch Muslim, Syrer oder Afghane."Der gegenwärtige Zeitgeist, der "aufklärerische" ächtet und "als Übung in Political Correctness" erzwingt, ist nichts anderes als schreibt Bassam Tibi in der, einmal mehr für eine "Leitkultur" werbend: "In der bisherigen Geschichte kamen Muslime zweimal als Jihad-Krieger nach Europa, heute kommen sie friedlich im Rahmen von 'hidjra / Migration'. Im Jahre 711 kamen sie als Eroberer nach Spanien und wieder, 1453, nach Konstantinopel (heute Istanbul) und anschließend auf den Balkan. Anders als damals erfolgt Eroberung heute ohne Gewalt unter Berufung auf Minderheitsrechte und 'Identity Politics' in übergeordneter Vereinnahmung von Demokratie und Völkerrecht, beide sind europäisch, nicht islamisch, aber."